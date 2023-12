FC Juárez lanza mensaje tras polémica declaración de Miguel Layún

Ciudad Juárez.- FC Juárez lanzó un mensaje, al parecer indirecta, luego de las polémica declaración de Miguel Layún, quien aseguró que prefiere retirarse como futbolista profesional que jugar en los Bravos.

Cargando...

"Buenas noches a todos…menos a los que dicen que no quieren ir a la posada, cuando en realidad ni estaban invitados. ¡Arriba Juárez y su gente Brava!", se lee en la cuenta de Facebook del equipo juarense.

Las polémicas declaraciones del futbolista se dieron cuando estaba en una transmisión en Twitch junto a sus compañeros Kevin Álvarez e Igor Lichnovsky.

Miguel Layún se sinceró sobre su trayectoria futbolística: "lo he platicado no tan abiertamente. Tiene que ver por el simple hecho de cuando me fui a Europa por segunda vez después de ser campeón en 2014, mi sueño fue volver al América y ser campeón acá y retirarme", dijo.

Cargando...

Señaló que no quiere seguir el paso de jugadores destacados del América, como Paúl Aguilar y Rubens Sambueza, quienes, según él, debieron retirarse en las Águilas.

"El punto es que si nos pasamos a la historia reciente del América, que fue uno de los grandes motivos por las que decidí retirarme este torneo, veo a Sambueza, Aquivaldo, Paul Aguilar, ver que se van y siento que por ejemplo, Paul merecía retirarse aquí...Yo en en su caso hubiera preferido retirarme que ir a jugar a Juárez un año, por ejemplo, o quedarme seis meses sin jugar esperando una oferta. Cuando llegas a un punto en tu carrera y que ya lograste todos tus sueños y te queda uno solo, quieres quedarte con eso", agregó Layún.