Fassi jugará en el US Open y quiere brillar en el regreso de la LPGA a México

Playa del Carmen.- Para María Fassi, la semana ha comenzado bien. Espera que así se mantenga hasta el último día.

Mientras comenzaba su preparación para participar en el Riviera Maya Open que se realizará el próximo fin de semana, la golfista mexicana recibió el martes la buena noticia de que disputará la próxima edición del US Open.

“Estoy feliz por jugar por primera vez en México como profesional, es una semana especial para mí”, dijo Fassi. “Y además hace unos 25 minutos USGA (Asociación de Gol de Estados Unidos), me avisó que estaré la próxima semana en el US Open, estoy muy emocionada”.

Fassi, de 27 años, es una de las ocho jugadoras mexicanas que participarán en el torneo que se realizará a partir del jueves en el campo de golf el Camaleón.

El torneo marca el regreso de la gira de la LPGA a México luego de una ausencia de ocho años.

Además de Fassi, estarán presentes Gaby López e Isabella Fierro, quienes accedieron directamente al torneo. Con invitación, participan Carolina Rotzinger, María Balcázar, Clarisa Temelo; Fernanda Lira y Andrea Ostos.

“Creo que es el máximo número de mexicanas en un evento de la LPGA, además de para mí, será especial para el país”, dijo Fassi. “En mi caso quiero representar bien a México delante de mis amigos y que vean la forma en qué hacemos las cosas”.

Fassi no reveló cuántas personas entre familiares y amigos estarán presentes a partir del jueves en el torneo, pero entre ellos se encuentran sus padres, un par de personas especiales en su vida.

“La persona que me enseñó a jugar no me ve desde hace muchísimo tiempo, lo hizo cuando tenía 7 años y ahora, 20 años después, me ve en un torneo de LPGA, es una locura”, dijo Fassi. “Además viene alguien que ha trabajado con mi familia desde hace 28 años, me conoce desde que nací, va a ser un gran regalo para ambos el verme jugar”.

Para Fassi, además de lucirse ante sus seres queridos, el torneo de Mayakoba es una oportunidad de sumar puntos en un campo que conoce desde hace muchos años. Esa cosecha le permitiría tener continuidad en la gira.

Actualmente sólo tiene programados tres torneos en lo que resta del calendario y por ahora el resto depende de ausencia de jugadoras o por invitaciones, algo que complica el realizar una planeación.

“Aquí jugué un campeonato Mundial Amateur por equipos, pero no recuerdo el año, además aquí se realizaron campos de entrenamiento de la selección nacional”, recordó Fassi, quien disputó los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y París 2024. “Han cambiado algunas cosas, pero me siento cómoda jugando aquí, esperemos que sea una gran semana”.

Hasta hora, ha iniciado muy bien.