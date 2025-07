Fallece el icónico luchador de la WWE Hulk Hogan

Ciudad Juárez.– El icónico luchador profesional estadunidense Terry Gene Bollea, mejor conocido como Hulk Hogan, de la World Wrestling Federation/Entertainment (WWE), murió a los 71 años en Clearwater, Florida, la madrugada de este jueves, reportó el medio estadunidense TMZ.

De acuerdo con TMZ, el también actor murió a causa de un paro cardiaco, luego de que habían reportado en varias ocasiones que el famoso había estado pasando por serias complicaciones de salud que lo habían dejado en coma, pero su esposa, Sky, había negado los rumores asegurando que Hogan estaba recuperándose de algunas cirugías.

Hulk Hogan ayudó a convertir la lucha libre en un fenómeno de masas, cruzando las barreras del deporte y el entretenimiento. Para muchos, es sinónimo de la era clásica de la WWE durante las décadas de 1980 y 1990.

Se hizo famoso en los años 80 como la cara principal de la WWF, durante la llamada "Golden Era" de la lucha libre, con su lema: “Say your prayers and eat your vitamins, brother!”.

Hogan también explotó su talento como actor al salir en películas, series y programas de televisión. Además, protagonizó con su familia el reality "Hogan Knows Best".