Fallece David Altchek, director médico de Mets y pionero de cirugía Tommy John

Foto: Associated Press

Nueva York.- El doctor David Altchek, quien realizó más de 2 mil cirugías de Tommy John y fue director médico de los Mets de Nueva York, falleció este jueves. Tenía 68 años.

El Hospital para Cirugías Especiales (HSS, por sus siglas en inglés), donde era colíder emérito, anunció su deceso. Altchek comentó a sus asociados el año pasado que le habían diagnosticado un tumor cerebral.

Fue el médico principal de los Mets de 1991 a 2001 y director médico de 2005 a 2024, además del médico del equipo de Estados Unidos en la Copa Davis de 1999 a 2003 y director médico de América del Norte de la Gira de la ATP.

“Si bien la inteligencia e innovaciones del doctor Altchek ciertamente beneficiaron a sus pacientes —ya la medicina deportiva en general—, su mayor impacto fue su personalidad cálida, amigable y cariñosa”, dijo Glenn S. Fleisig, director de investigación en biomecánica del Instituto Americano de Medicina Deportiva.

Hijo del cirujano ortopédico Martin Altchek, David se graduó del Colegio Médico de la Universidad de Cornell en 1982. Hizo su internado en The New York Hospital y se convirtió en residente en el HSS.

"Mi primera cirugía de Tommy John fue en 1993, y realicé el procedimiento que prescribió el doctor Frank Jobe. Tomó dos horas y media y estaba exhausto", reconoció Altchek en entrevista con The Associated Press en 2024. "Me di cuenta entonces de que teníamos que hacer algo respecto a la cirugía de Tommy John. Teníamos que hacerla un poco más fácil".

Trabajando con residentes y becarios, Altchek desarrolló lo que se llamó un procedimiento de asociación y lo probó en unos 100 codos.

“Funcionó y funcionó increíblemente bien”, dijo Altchek. “Realmente no lo cambiamos en absoluto durante más de 20 años”.

Le sobreviven su esposa, Anne Salmson, con quien se casó en 1981, sus hijos Charles y Christopher, y sus hijas Chloe y Sophie.