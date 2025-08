F1 se va de vacaciones y arranca temporada de rumores

Foto: Associated Press

Es hora de que los audaces pilotos de la Fórmula Uno, los ingenieros sobrecargados de trabajo y los jefes de equipo agobiados se relajen. Al menos en teoría.

Con cuatro semanas hasta la próxima carrera, incluyendo un cierre obligatorio de 14 días de todas las operaciones de carreras a partir de la próxima semana, la temporada de F1 está en pausa.

Es lo que en la F1 se llama como la “silly season”, el momento en que las conversaciones de contratos —y los rumores— llenan el vacío.

A menudo parecía que la “silly season” comenzaba temprano en medio de la especulación febril sobre una posible salida Red Bull a Mercedes por parte del cuatro veces campeón Max Verstappen. Ahora que Verstappen ha confirmado que se queda con Red Bull, otras decisiones —como las renovaciones de contratos en Mercedes— podrían acelerarse.

Russell en Mercedes

La mayoría de los equipos de F1 vieron venir los cambios de reglas radicales para 2026 y aseguraron a los pilotos clave con extensiones de contrato largas el año pasado, o incluso el año anterior.

La idea era asegurar a pilotos experimentados que pudieran ayudar con el desarrollo a lo largo de 2025, para que los monoplazas muy diferentes de 2026 no fueran una sorpresa.

Mercedes hace las cosas de manera un poco diferente.

Además de considerar un posible movimiento de Verstappen, el jefe de equipo de Mercedes, Toto Wolff, dio largas para las extensiones de contrato de George Russell y Kimi Antonelli, quienes no están confirmados más allá de 2025.

Ambos pasaron por el programa de jóvenes pilotos de Mercedes, que los ayudó a través de las series juveniles y aparentemente le da al equipo más control sobre sus carreras.

"Mercedes también me gestiona, así que realmente no hay un plazo en mis manos como tal", dijo el mes pasado Russell, ganador de cuatro grandes premios, reconociendo que no había tenido conversaciones con otros equipos. Antonelli comenzó su temporada debut en F1 con fuerza, pero el rendimiento del italiano de 18 años ha disminuido en los últimos meses.

Otros asientos de Red Bull

La decisión de Verstappen ha quitado mucha presión, pero la casa matriz de Red Bull todavía tiene tres plaza por llenar: uno en Red Bull y dos en Racing Bulls. No está claro quién tomará la decisión final, y cuándo, después de que el veterano jefe de equipo Christian Horner fuera despedido.

Si la lógica detrás de dejar ir al poco efectivo mexicano Sergio Pérez el año pasado era que cualquier reemplazo de Red Bull lo haría mejor, se ha demostrado que estaba equivocada.

Liam Lawson duró dos carreras como compañero de equipo de Verstappen y Yuki Tsunoda solo ha sumado puntos en tres de los 12 fines de semana de carrera desde su ascenso. La asociación del equipo con Honda por los motores termina este año, lo que podría afectar el lugar de Tsunoda, respaldado por Honda.

El novato francés Isack Hadjar en Racing Bulls ha superado tanto a Tsunoda como a Lawson esta temporada y podría ser el favorito para el asiento de Red Bull.

La FIA hizo una excepción para otorgar Arvid Lindblad, un piloto de Fórmula 2 respaldado por Red Bull, su superlicencia en junio antes de su 18 cumpleaños.

Cadillac está llegando

"En realidad, ese es un buen asiento... No me importaría". Los comentarios de Valtteri Bottas en una parodia en redes sociales en junio, alabando un auto de carretera Cadillac, se volvieron virales y lo consolidaron en la mente de muchos fanáticos como el favorito para unirse al nuevo equipo respaldado por General Motors para 2026.

Bottas y “Checo” Pérez son ambos ganadores de carreras de F1, populares entre los fanáticos, que tuvieron temporadas decepcionantes en 2024 y no están compitiendo en 2025.

Su experiencia podría ser un impulso para un nuevo equipo, aunque otras opciones que se han mencionado incluyen a Zhou Guanyu, un ex piloto de Sauber y reserva de Ferrari que podría atraer a patrocinadores de China, o Mick Schumacher, hijo del siete veces campeón Michael Schumacher y ex de Haas.

El carrusel de Alpine

¿Implacable? Sí. ¿Exitoso? No.

Alpine dejó en el banquillo al saliente Esteban Ocon por Jack Doohan para la última carrera de 2024, luego dejó a Doohan por el argentino Franco Colapinto seis carreras en 2025.

Dado que ni Doohan ni Colapinto han sumado un punto para Alpine, quizás no sea de extrañar que el equipo no haya confirmado quién será el compañero de Pierre Gasly el próximo año.

Una opción es el reserva de Alpine Paul Aron, quien sería el primer estonio en la F1. Ha tenido dos prácticas con Sauber este año, pero tuvo mala suerte la semana pasada cuando su auto se averió el viernes después de solo ocho vueltas.