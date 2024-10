A nada de meternos en la recta final de la temporada de Fórmula 1, el dos veces campeón del mundo Fernando Alonso hizo las de científico e intentó explicar por que parece que cada fin de semana hay menos safety cars en pista.

Esto pues la máxima categoría tiene ya nueve carreras sin ver un solo auto de seguridad. El último salió a pista en Cataluña, en el Gran Premio de España, el pasado mes de junio.

De acuerdo con el asturiano, la falta de unidades insignia surge porque, según el, la gran mayoría de los pilotos no llevan el monoplaza al límite sin manejarlo al “100 por ciento”, provocando accidentes menores que no requieren la presencia del safety car físico.

“Son autos muy difíciles de manejar. Pero yo creo que lo que pasa es que es muy difícil sacarles el 100 por ciento, si llevas el carro en un 90 por ciento eres lo suficientemente rápido y no mueves la plataforma del auto para que te quede en lugares incómodos. Hay carros que andan mejor a esas velocidades y es raro porque es hasta antinatural, pero no se pueden manejar a tope”, explicó el piloto.

Asimismo, quien levantara un par de títulos con Renault en 2005 y 2006 también calificó como “confusos” a los monoplazas actuales cuando se les conduce a su máxima potencia, cosa que habitualmente.

“Por eso pasa esto, la mayor parte de las veces no manejamos a fondo. Manejas al 90 por ciento por que hay que cuidar las llantas, el combustible. No se ven muchos problemas y por eso no se ven safety cars”, añadió.

Con casi cuatro meses sin ver al Aston Martin con torreta, no será hasta el 20 de octubre cuando se corra el Gran Premio de los Estados Unidos en el ya tradicional Circuito de las Américas.