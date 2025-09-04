F1: Alista Hamilton debut en Monza vestido de Ferrari

Monza, Italia.- Como si su primer Gran Premio de Italia con Ferrari no fuera suficiente incentivo este fin de semana, Lewis Hamilton tiene una motivación extra para su primera carrera vestido de rojo en la icónica pista de Monza.

Un desastroso Gran Premio de los Países Bajos el fin de semana pasado tanto para Hamilton como para Ferrari culminó con el siete veces campeón del mundo recibiendo una penalización de cinco puestos en la parrilla —que cumplirá en Monza— por no reducir la velocidad lo suficiente mientras conducía hacia la parrilla antes de la carrera.

"Regresé a casa y luego vi que me dieron esta penalización y realmente, realmente me sorprendió", dijo Hamilton el jueves.

“Recibir la penalización y los puntos de penalización (de licencia) fue bastante duro, pero ya lo superé, no tiene sentido quejarse de ello, solo tengo que seguir adelante”, añadió.

Sin embargo, eso solo ha servido para motivarlo aún más mientras Hamilton se prepara para correr en el Templo de la Velocidad por decimonovena ocasión, pero por primera vez con la Scuderia.

"Va a ser un desafío este fin de semana", agregó Hamilton. "La clasificación ya es... ya es tan cerrada entre todos nosotros, así que solo entrar en la Q3 es difícil, entrar en los cinco primeros es muy, muy difícil.

"Luego, además de eso, retroceder cinco lugares no es genial cuando vas a tu primer GP de Monza con Ferrari, pero al final me da más por lo que luchar y estoy muy motivado para recuperar esos lugares".

Hamilton, de 40 años, ha tenido una primera temporada difícil con el equipo italiano. Ganó una carrera sprint en China en marzo y ha tenido tres cuartos lugares —incluyendo en Imola en mayo en su primera experiencia con la escudería italiana— pero aún no ha llegado al podio en un gran premio para Ferrari.

Hamilton chocó contra el muro en el Gran Premio de los Países Bajos y ninguno de los Ferraris lograron terminar, pero dijo que aún había "muchas cosas positivas" para sacar del fin de semana.

El piloto británico es sexto en el campeonato de pilotos con 109 puntos —200 menos que el líder Oscar Piastri.

"Ha sido una montaña rusa emocional", dijo Hamilton sobre su inicio con Ferrari. "¿Esperaba que fuera tan volátil en términos de sentimientos? No, pero así es la vida.

"Me gusta pensar que estamos avanzando, aunque tuvimos un domingo difícil, estamos saliendo por el lado más brillante del túnel".