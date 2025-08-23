Eze regresa a casa, Arsenal ficha al inglés por 80 millones

Londres.- Arsenal realizó un movimiento importante para terminar el mercado de traspasos del verano fichando al delantero inglés Eberechi Eze, quien, según se informó, también era pretendido por el Tottenham, su rival del norte de Londres.

Eze se unió desde el Crystal Palace el sábado por una tarifa inicial reportada de 60 millones de libras (80 millones de dólares). Esto llevó el gasto del Arsenal en esta ventana de transferencias de verano a aproximadamente 250 millones de libras (335 millones de dólares), solo fueron superados por el Liverpool en todo el fútbol europeo.

Para Eze, de 27 años, marca su regreso al club donde pasó algún tiempo como jugador del equipo juvenil antes de ser liberado a la edad de 13 años.

Los aficionados corearon "uno de los nuestros" y recibieron a Eze con una ovación de pie cuando salió al campo antes del inicio del partido del Arsenal en la Liga Premier contra el Leeds, vistiendo su nueva camiseta del equipo con el número 10 en la espalda y lanzando besos a la multitud.

El movimiento había sido confirmado solo minutos antes por el Arsenal.

“Su trayectoria, su mentalidad y su ambición son exactamente lo que queremos en nuestro equipo, y nos encanta lo mucho que significa para él y su familia unirse a nuestro club”, indicó el técnico del Arsenal, Mikel Arteta.

"Todos esperamos comenzar a trabajar con Eberechi pronto".

Eze comenzó su carrera profesional en el Queens Park Rangers de segunda división antes de mudarse al Palace en 2020, donde se convirtió en uno de los mediocampistas ofensivos más emocionantes de la liga y un habitual en la selección de Inglaterra.

La temporada pasada, Eze anotó el gol de la victoria en la final de la Copa FA cuando el Palace venció al Manchester City 1-0 para clasificarse para las competiciones europeas por primera vez.

El Palace jugó su primer partido europeo el jueves, un playoff de la Conference League contra el Fredrikstad de Noruega, pero Eze no jugó para poder completar su traslado al Arsenal.

El Tottenham, que ha perdido a los mediocampistas ofensivos James Maddison y Dejan Kulusevski por lesiones a largo plazo, supuestamente estaba en conversaciones con Eze, pero elegido al Arsenal, donde tienen más posibilidades de ganar los trofeos más importantes.

Es probable que Eze compita con Gabriel Martinelli por un lugar como extremo izquierdo, aunque también puede jugar en el centro del campo. El Arsenal espera que la incorporación de Eze, junto con las de los mediocampistas defensivos Martin Zubimendi, el delantero Viktor Gyokeres y el extremo Noni Madueke, pueda marcar la diferencia en la carrera por el título de la Liga Premier esta temporada después de tres subcampeonatos consecutivos.

El Arsenal también será uno de los favoritos en la Liga de Campeones, habiendo llegado a las semifinales la temporada pasada. Eze nunca ha jugado en la principal competición europea.