Explota Barbieri: No tengo los refuerzos que me prometieron

Ciudad Juárez- Luego de caer por segundo juego consecutivo ante los Pumas de la UNAM por marcador de 1-2 como local, el entrenador de los Bravos de Ciudad Juárez Mauricio Barbieri, terminó por sacar sus frustraciones con la directiva del equipo fronterizo al señalar que no le han cumplido con los refuerzos que pidió.

De acuerdo con el brasileño, las incorporaciones fueron solicitadas poco después de su arribo y quedaron prometidas hace poco más de tres meses.

“Hasta ahora la institución ha fallado totalmente en traer los refuerzos que prometió. Estamos haciendo lo mucho que podemos con las condiciones que tenemos, pero no le puedes decir nada a jugadores que vienen de jugar 90 minutos. No les puedes decir que corran más, no les puedo reprochar más”, expresó.