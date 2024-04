Pregúntele a Andy Kohlberg, uno de los dueños estadounidenses del club español Mallorca junto a Steve Kerr y Steve Nash, que brillaron como jugadores de la NBA, si recomienda ser dueño de un club en Europa y te dará una respuesta directa.

“No para alguien cuerdo”, dijo Kohlberg con una sonrisa.

“Es muy difícil, es muy diferente a un negocio normal y especialmente en otro país, lidiar con las diferencias en la cultura, lenguaje, costumbres”, admitió Kohlberg, quien fue jugador profesional de tenis y es el accionista mayoritario y presidente del Mallorca

Es más, el otrora vicepresidente de los Suns de Phoenix te dirá que estarían mejor con un equipo de la NBA u otra franquicia en Estados Unidos en donde no hay que lidiar con el drama del descenso y ascenso — algo implícito en el fútbol — y que puede arruinar las finanzas de un equipo.

“Es totalmente diferente a un equipo estadounidense”, aseguró. “Si tienes una mala temporada, es sólo una temporada y no cambia mucho. Creo que somos el único club en España que ha estado seis años en seis divisiones. No es un récord del que me siento orgulloso, pero creo que pocos han sufrido como nosotros”.

Este fin de semana, sin embargo, Kohlberg y los dueños minoritarios Kerr y Nash disfrutarán de la parte divertida de ser dueño de un equipo de fútbol al ver al Mallorca frente a los reflectores el sábado al medirse contra el Athletic Bilbao en la final de la Copa del Rey en Sevilla.

El “histórico y sorpresivo” avance a la final, como lo calificó Kohlberg, les ayudará a validar el trabajo que han hecho desde que adquirieron hace ocho años al club de las Islas Baleares por 20 millones de dólares, una adquisición que lideró el anterior dueño de los Suns Roberto Saver.

El éxito en la Copa también deja en evidencia que el Mallorca va en el camino correcto a pesar de sus problemas al inicio. Su meta en años recientes es permanecer en la primera división.

A pesar de los malos ratos, Kohlberg, de 65 años, asegura que no se arrepiente de haber dado el salto para adquirir a un club en Europa y confirmó que están ahí para quedarse.

Kerr y Nash no están tan involucrados con el club, aunque Kohlberg dice que ven los partidos y a veces hablan de los resultados. Nash se convirtió en socio en 2016, el mismo año de la adquisición. Kerr llegó el año pasado.

Otros exdeportistas que invirtieron en el Mallorca incluyen al exfutbolista estadounidense Stuart Holder y al exdefensa inglés Graeme Le Saux, quien es miembro de la junta directiva.

Mallorca es uno de cinco equipos de primera división en España con dueños extranjeros. Los otros son Girona, Granada, Almería y Valencia.

Kolhberg aseguró que viaja a España unas cuatro veces cada año. Tomó el control del club en 2023 tras adquirir las acciones de Sarver durante una reestructuración del club.

El Mallorca tiene un presupuesto de casi 70 millones de euros (75,7 millones de dólares). Se estima que los dueños estadounidenses han invertido más de 100 millones de dólares en el club desde que llegaron.

Fundado en 1916, los mejores años del Mallorca fueron a finales de los 1990 y principio de los 2000 cuando terminó tercero en la liga en 1999 y 2001. En 2003 se consagró campeón de la Copa del Rey. Pero en la temporada 2017-18 estaba en tercera división y desde entonces ha tenido altas y bajas, y actualmente está disputando su tercera temporada seguida en la primera división.

Más importante que conquistar la Copa del Rey, que inyectará una importante suma de dinero, el Mallorca precisa mantenerse en la división de honor. Se encuentran en la 15ta plaza, seis puntos por delante de la zona de descenso.

El reciente repunte del equipo se puede acreditar al trabajo del veterano técnico Javier Aguirre, quien asumió en marzo de 2022. Les salvó del descenso ese año y quedaron novenos la pasada temporada. Su contrato finaliza al final del actual curso y aún no se ha decidido si seguirá.

Kohlberg dice que el enfoque está en vencer al Athletic el sábado.

“Nos pondría en otro nivel como club”, remarcó. “Sería grandioso para la afición, grandioso para el proyecto. El estadio ha revolucionado al club, y esto nos llevaría a otro nivel”.