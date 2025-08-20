Estudiantes clasifica a cuartos de final de Copa Libertadores

Buenos Aires.- Estudiantes de La Plata hizo valer el gol anotado en el partido de ida y consiguió su clasificación a los cuartos de final de la Copa Libertadores tras igualar el miércoles 0-0 con Cerro Porteño.

El tanto de penal de Santiago Ascacíbar en los instantes finales del encuentro disputado la semana pasada en Asunción fue suficiente para que el equipo argentino se metiera entre los ocho mejores del torneo.

“No se jugó bien, no pudimos dominar como queríamos, pero se luchó y pasó al estilo de Estudiantes”, indicó el zaguero Leandro González Pírez.

El contrincante de Estudiantes en la siguiente fase saldrá de la llave entre Internacional y Flamengo, que se jugaba más tarde en Porto Alegre y partía con la ventaja 1-0 de los cariocas.

El martes consiguieron su boleto a cuartos de final Racing Club y Vélez Sarsfield, que se enfrentarán en un duelo entre equipos argentinos. También avanzó Sao Paulo, que conocerá su rival este jueves tras definirse la eliminatoria entre el vigente campeón Botafogo y Liga de Quito (1-0 en la ida).

Los cuartos de final se disputarán entre el 16 y el 25 de septiembre. Las semifinales están programadas entre el 21 y el 29 de octubre, mientras que la final se llevará a cabo el 29 de noviembre en Lima.

En La Plata, Estudiantes, tetracampeón de la Libertadores, pasó pocos apuros en un compromiso que se disputó en la mitad de la cancha y anotó pocas ocasiones para abrir el marcador.

El uruguayo Fernando Muslera, arquero del Pincha, solo tuvo que realizar una atajada, que llegó a los 90 minutos con un disparo lejano de Luis Amarilla.

“Nos da bronca por el penal insólito que cobraron allá”, señaló el portero de Cerro Porteño, Alexis Martín Arias. “La serie fue muy pareja y era para que se definiera en los penales”.

La oportunidad más clara de Estudiantes llegó a los 77 en un tiro de Alexis Castro, que contuvo Martín Arias.