Ciudad Juárez.- Con la medalla de oro colgada al cuello y esperando el viaje al Mundial Sub-17, el entrenador de la Selección Nacional de los Estados Unidos Scott Fitch no escondió el orgullo por sus comandados después de derrotar a Canadá.

“Se siente genial. No hay nada como esto, sabíamos que la defensa iba a ser clave para nosotros y estoy mucho muy orgulloso de mis muchachos. Todos se comprometieron, lo dieron todo y llegamos muy lejos y en dos semana y media”, expresó el entrenador para netnoticias.mx

Quien fuera nombrado en enero por USA Basketball como estratega del equipo y quien catalogara su encomienda como un sueño hecho realidad, también reflexionó sobre el hecho de haberse puesto la máxima presea al cuello.

“Para mí personalmente es algo increíble. Poder representar a tu país y haber tenido la oportunidad de hacer sentir orgullosa a toda la afición en Estados Unidos, no hay nada mejor que eso. Todavía no me cae el veinte de que vamos a ir a un Mundial”, remató Fitch.

Con el título en la mano, el Team USA viajará a Turquía el próximo año para afrontar el Mundial Sub-17 de la FIBA con el mismo grupo de jóvenes que se coronó esta noche en la frontera.