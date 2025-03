Estoy contento por mis jugadores, no por mí: Torrent tras ganarla a Bravos

San Luis Potosí.- En medio de la que ha sido una temporada desastrosa y tras sacar una victoria la noche de ayer ante los Bravos de Ciudad Juárez, Domenec Torrent, entrenador del Atlético San Luis, señaló estar más que contento por sus comandados.

Esto mismo después de que pusiera en la mesa la posibilidad de su salida hace un par de semanas atrás y que incluso dijera que se iría de San Luis “sin cobrar un solo peso” si lo despedían.

“Son muchachos que se esfuerzan mucho, se esfuerzan mucho todos los días en el entrenamiento y se esforzaron mucho contra Juárez. Hemos tenido la pizca de suerte que nos faltaba, Estoy contento por ellos, no por mí. Por qué sé lo que mis jugadores sufren y lo unidos que están”, expresó el español.

Quien fuera auxiliar de Pep Guardiola reiteró en el tema de su continuidad, dijo que se iría “en silencio” y agradecido si sus jefes madrileños le enseñan la salida después de este torneo.

“Hemos tenidos una charla muy buena como siempre. Yo les he dicho que no ha cambiado nada, ellos tienen las llaves del club y que, si en algún momento sobro, ellos van a tener la última decisión porque son los que mandan. Toda la semana habíamos entrenado muy bien. Yo dije que cuando me tenga que ir, me iré en silencio y agradecido, pero con ellos estoy a muerte”, recalcó.

A falta de media jornada por disputar, el conjunto tunero es décimo quinto de la tabla general con siete unidades sumadas. A espera únicamente de los que puedan hacer los antepenúltimos Xolos de Tijuana.

No será hasta el próximo sábado cuando los hermanos del Atlético de Madrid visiten a la Máquina Celeste del Cruz Azul en el Estadio Olímpico Universitario.