Melburne, Australia.- Andrea Kimi Antonelli una vez se escondió en una pila de neumáticos para eludir al personal de seguridad y entrar en el paddock de Fórmula 1. Ahora, el italiano de 18 años es el sucesor de Lewis Hamilton en Mercedes.

Antonelli sobresale dentro de la mayor incorporación de nuevos pilotos en la F1 en años, ya que los equipos más destacados han depositado algo de confianza en la juventud.

Seis de los 20 pilotos en la parrilla de 2025 emprenden sus primeras temporadas completas en la F1. Algunos podrían competir potencialmente por victorias. Otros ya corren el riesgo de perder un asiento en la F1 que han conseguido con mucho esfuerzo.

Una inesperada camada de talento en la Fórmula 2 la temporada pasada llegó en un momento en que algunos equipos de F1 estaban ansiosos por pasar de pilotos más veteranos como Sergio Pérez y Valtteri Bottas. Cambiar en 2025 brinda a los equipos la oportunidad de permitir que los jóvenes adquieran experiencia antes de que las reglas de diseño de los monoplazas cambien radicalmente para 2026.

Aquí hay un vistazo a la camada de novatos:

Andrea Kimi Antonelli

Ser el sucesor de un siete veces campeón en Mercedes pone el foco en Antonelli, quien está a punto de convertirse en el tercer piloto más joven de la F1 de la historia. El italiano quiere ser conocido simplemente como “el próximo piloto de Mercedes” debido al legado de Hamilton. La primera vez que Antonelli visitó un paddock de F1 fue a los ocho años en 2014, cuando su padre Marco —quien dirigía un equipo en una serie de apoyo— lo escondió en una pila de neumáticos bajo un paraguas para pasar la seguridad y entrar al Gran Premio de Alemania. “Esa fue una experiencia realmente genial”, dijo el mes pasado. Antonelli tuvo un récord estelar en las series juveniles y fue sexto en la F2 el año pasado, pero un fuerte accidente en los entrenamientos para Mercedes en Monza en agosto fue un duro bautismo en la F1.

Liam Lawson

El piloto de Red Bull es el que más destaca en esta lista porque ha participado en 11 carreras de F1 desde 2023, aunque nunca en una temporada completa. Asegura que se sentirá “más como un novato” al inicio de la temporada en pistas donde no ha competido antes. Asociarse con el campeón de cuatro veces Max Verstappen como reemplazo del mexicano Pérez es una tarea desalentadora para Lawson, quien eliminó a Verstappen de la clasificación en apenas su tercera carrera de F1 en Singapur en 2023. El neozelandés necesita justificar la decisión de Red Bull de elevarlo por encima de Yuki Tsunoda, su compañero de equipo de 2024 —y excompañero de cuarto— y quien superó a Lawson en sus seis carreras juntos el año pasado.

Oliver Bearman

Hace menos de un año, Bearman irrumpió en la escena de la F1 con un combativo séptimo lugar para Ferrari en Arabia Saudí cuando Carlos Sainz Jr. se ausentó debido a una apendicitis. Nunca había competido previamente en Yeda y recibió la asignatura con sólo dos días de aviso. Bearman superó a su experimentado compañero de equipo Nico Hülkenberg en dos carreras para Haas más tarde ese año y ahora es piloto a tiempo completo de Haas para 2025. Bearman sigue siendo parte del programa juvenil de Ferrari, pero desplazar a los dos astros de Ferrari, Lewis Hamilton y Charles Leclerc, es poco probable en el corto plazo.

Jack Doohan

El hijo del legendario campeón mundial de motociclismo Mick Doohan abre 2025 con su carrera en F1 amenazada tan pronto como ha comenzado. La decisión de Alpine de fichar al argentino Franco Colapinto, ex de Williams, como reserva significa que hay un posible reemplazo disponible si Doohan no impresiona a la dirección del equipo. “Siempre vas a tener presión sobre tus hombros porque estás en un deporte tan competitivo”, dijo Doohan. El piloto australiano ocupó el tercer lugar en F2 en 2023, pero no corrió en absoluto el año pasado hasta una participación sorpresa en el Gran Premio de Abu Dabi que cerró la temporada. Al finalizar en el 15to puesto, estuvo muy lejos del ritmo de su compañero de equipo Pierre Gasly, quien terminó séptimo.

Isack Hadjar

La promoción de Lawson a Red Bull dejó una vacante en su segundo equipo, ahora rebautizado como Racing Bulls, para Hadjar, subcampeón de la F2. El francés llega a un equipo con un historial de cambiar de pilotos a mitad de temporada si no rinden. Incluso Daniel Ricciardo, ganador de ocho Grandes Premios, no duró un año completo allí en 2024.

Gabriel Bortoleto

A pesar de haber ganado el título de la F2 la temporada pasada, superando a Hadjar, Antonelli y Bearman, la llegada de Bortoleto a la F1 ha sido opacada por sus antiguos rivales. Esto se debe en parte a que su nuevo equipo, Sauber, tuvo dificultades el año pasado y está a la espera de realizar un cambio de marca completo como equipo oficial de Audi en 2026. Con un diseño de casco que rinde homenaje al tres veces campeón Ayrton Senna, Bortoleto es el primer piloto brasileño a tiempo completo en la F1 desde 2017.