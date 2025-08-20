Estamos listos para el reto: Damián Mendoza previo a final del Estatal

Ciudad Juárez.- A menos de 48 horas para que inicie la final de la Liga Estatal de Beisbol ante los Dorados de Chihuahua, los Indios de Ciudad Juárez se declararon listos para afrontar la serie por toda la gloria en el estado grande.

El primero en levantar la mano por la tribu fue nadie más ni nadie menos que el profesional Damián Mendoza. Ganador de los primeros dos juegos en la semifinal contra Delicias.

“La final va a ser una batalla. Creo que en estos momentos es bueno ver al rival, pero tenemos que enfocarnos en nuestro equipo. Es un equipo que ha demostrado en estas últimas dos series, dejaron claro que estamos listos para este reto”, señaló el diestro de Navojoa.

En lo que respecta a los trabajos monticulares, se espera que para este último set de siete esté disponible el uso del pitch-com para que los serpentineros manden señas a su receptor sin necesidad de usar las manos. Dicha circunstancia no parece incomodar al ex Mayo de Novajoa previa a abrir el juego número uno.

“Yo creo que el pitch com es de gran ayuda y viene para buscar estrategias para estar adelante del otro equipo, eso siempre es bueno en esta liga. Si hay mucho ruido siempre está la opción de taparse con el guante o, usar las señas a las que todos estamos acostumbrados”, ala dio el pelotero.

Por su parte, la gerencia deportiva de la de la novena fronteriza se unió a las voces que recalcan la importancia de la próxima edición de la conocida como “Guerra Civil”, misma que no se da en una final desde el año 200: última vez que los aborígenes se coronaron monarcas.

“Es una serie muy importante, es cumplir el objetivo que teníamos; llegar a la final. Es una guerra civil, no habíamos tenido esto desde el año 200 cuando salimos campeones”, recalcó Alfonso Venegas, director deportivo de los Indios.

El primero de los primeros siete escarceos está pactado para el viernes en punto de las 7:30 de la tarde desde el Estadio Monumental de Chihuahua Capital.