Esperan Huskies jugar Sun Bowl con roster completo

El Paso, Texas.- Recién aterrizado en la vecina frontera de El Paso Texas, el entrenador en jefe de los Huskies de la Universidad de Washington, Jedd Fisch, señaló que espera jugar el Sun Bowl este próximo 31 de diciembre con su roster completo.

Esto mismo, tras no haber perdido a ningún jugador titular dentro del portal de transferencia de la NCAA y sin estudiantes que hayan optado por no jugar el tazón de la también llamada Sun City.

“No, no perdimos a ningún titular en el portal y no tenemos a nadie que haya pedido no jugar, esperamos jugar con el equipo completo. Yo espero que todo mundo juegue. La verdad es que estamos emocionados y esperamos un muy buen encuentro”, expresó Fisch.

A diferencia del cuadro morado, los Cardenales si tendrán un par de bajas por demás sensibles. Su quarterback titular Tyler Shough decidió no jugar el que hubiera sido el último compromiso de su carrera colegial para entrar en el Draft de la NFL. Es el mismo caso para el defensive end Ashton Gillotte. No obstante, Fisch no le quita mérito ni capacidad a los pájaros rojos.

“Vamos a jugar contra un muy buen equipo. El coach (Jeff) Brohm ha hecho un muy buen trabajo con sus muchachos. Llegaron con récord de 8-4, pero fácilmente podría ser marca de 11-1 o 12-0. Anotan muchos puntos y mejoraron mucho en la defensa conforme avanzó la temporada. Esperamos un reto contra ellos”, añadió.

Cortesía | Washington Huskies Football

A presar de no tener ausencias en el roster, el entrenador en jefe de los Huskies si estará dejando ir a su coordinador ofensivo en próximos días. Esto pues el hijo de Bill Belichik, Steve Belichik, tiene pie y medio dentro de la Universidad de Carolina del Norte para hacer dupla con el ex mandamás de los Patriotas de Nueva Inglaterra.