Espera hijo de Jerry Rice entrar al roster de los Chargers

Foto: Associated Press

Foto: Associated Press

COSTA MESA, California, EE.UU. (AP) — Brenden Rice ya tenía mucho que demostrar siendo el hijo de Jerry Rice, miembro del Salón de la Fama.

El no haber sido seleccionado sino hasta el pick 225 en el draft de la NFL le puso más leña al fuego.

Muchos creen que Rice debió ser elegido en las rondas medias. En lugar de ello escuchó su nombre hasta la séptima ronda, cuando los Chargers de Los Ángeles eligieron al wide receiver del Sur de California.

“Mi padre estaba molesto”, dijo Rice sobre el haber sido elegido hasta el final del tercer día. “Las primeras palabras que dijo fueron ‘Es tiempo de trabajar. Estaré contigo en cada paso. A partir de ahora estaré involucrado en todas tus pruebas de aquí en adelante y tenemos que demostrar que muchos se equivocaron y a los equipos que pasaron por alto’. Será una historia increíble”.

Rice observó muchos videos de su padre mientras crecía, pero él tiene un tipo de físico distinto.

“Modelo mi juego según los tipos más grandes de receptores: los Davante Adams (de los Raiders), los Calvin Ridley (de los Titans) más aún, o incluso Mike Evans (de Tampa Bay)”, dijo Rice. “Poder seguir adelante y ser físico en la parte superior de la trayectoria, crear separación o subir y hacer una jugada de salto, ese tipo de jugadas, y ser consistente para mi quarterback también”.

En lugar de estancarse en lo que describió como un frustrante proceso de draft, Rice está tratando de mirar hacia adelante. Con los Chargers reconstruyéndose en la posición de receptor abierto, él tendrá muchas oportunidades para demostrar que merece un lugar en la plantilla.

“Todo depende de mí. Si no me ven este otoño, es culpa mía”, dijo. “Si me ven ahí afuera, entonces hice lo necesario para dar los pasos y salir a producir”.

Después de transferirse desde Colorado, Rice demostró durante sus dos temporadas en la USC que es un receptor físico y está bien desarrollado como corredor de rutas. Lideró a los Trojans con 12 touchdowns la temporada pasada junto con marcas personales en recepciones (45) y yardas (791).

Rice fue uno de los tres receptores que los Chargers seleccionaron. Ladd McConkey fue elegido en la segunda ronda y Cornelius Johnson también fue tomado en la séptima.

Rice y el resto de la clase de draft de los Chargers y los agentes libres no reclutados se están poniendo al día durante el minicampamento de novatos de este fin de semana. El entrenador Jim Harbaugh elogió a toda la clase de novatos después de la práctica del viernes por su preparación. Harbaugh también se da cuenta de que hay poco tiempo, especialmente con las actividades en el campo con todo el equipo que comenzarán en un par de semanas.