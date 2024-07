Foto: Associated Press

Múnich.– España se instaló en la final de la Eurocopa tras derrotar el martes 2-1 a Francia, en un partido en el que Lamine Yamal se convirtió en el goleador más joven de la historia en el certamen continental.

Francia tomó una ventaja temprana cuando Randal Kolo Muani cabeceó un centro de Kylian Mbappé, quien jugó sin mascarilla ortopédica. Pero la Roja replicó con el momento de brillantez de Yamal, de 16 años, a los 21 minutos.

Dani Olmo marcó el gol de la victoria cuatro minutos después.

"Estábamos en un tramo difícil, después de que no esperábamos encajar gol tan pronto. Solo tomé el balón y quise ponerlo justo ahí. Estoy muy contento", dijo Yamal. "No trato de pensar mucho en eso, solo de disfrutar y ayudar al equipo. Si sale bien, me alegro por el gol y por el triunfo".

España, que busca un cuarto título de la Eurocopa, jugará contra Holanda o Inglaterra en la final el domingo en Berlín.

Holandeses e ingleses se enfrentan en Dortmund este miércoles.

"Sabíamos que ellos eran un gran equipo, y lo han demostrado esta noche", comentó el técnico francés Didier Deschamps. "Pese a que tuvimos la fortuna de abrir el marcador, España nos ha dificultado las cosas. Ha sido superior en términos de control y técnica. El equipo que dejó la mejor impresión fue España, así que ha merecido ganar esta noche".

Mbappé sorprendió al ingresar en la cancha sin la máscara que había usado desde que sufrió una fractura de nariz en el primer partido de Francia en la fase de grupos de esta Euro.

El astro se había quejado de que la máscara le estorbaba. Deshacerse de la misma pareció tener un efecto inmediato, pues Mbappé generó el tanto inicial del partido, a los 9 minutos, con un centro a segundo poste.

Kolo Muani se encargó de cabecear hacia el fondo.

Fue el primer tanto anotado por Francia en la Euro de 2024 que no llegó mediante un penal o un autogol. Afortunadamente para Les Bleus, su defensa había lucido excepcional, al recibir un solo gol, con un penal ejecutado dos veces por el polaco Robert Lewandowski en la fase de grupos.

Pero no hubo forma de parar el tremendo tanto con el que Yamal igualó a los 21 minutos para convertirse en el futbolista más joven en marcar en una Euro.

Yamal realizó un disparo combado de unos 25 metros para vencer a Mike Maignan. La pelota impactó el poste izquierdo y entró.

España dio la vuelta al encuentro cuatro minutos más tarde, cuando el disparo de Olmo, con destino de gol, fue desviado a su propio arco por el zaguero francés Jules Koundé. Originalmente, la UEFA decretó autogol, pero después se lo otorgó a Olmo.

"Gol es gol, da igual de Koundé o mío. Es gol del equipo, marcamos todos, lo importante es la victoria y el pase", dijo Olmo. "Estamos muy muy cerca, ahí a un pasito. Mucha, mucha felicidad, este equipo es increíble lo que está trabajando. Nos merecemos estar en esta final, así que a un pasito de la gloria. Yo creo que hemos planteado bien el partido".