'Escolta' mexicano Isaac Del Toro a ganador en 7ma etapa del Giro D'Italia

Tagliacozzo, Italia.- Primoz Roglic se apoderó del liderato general del Giro de Italia y Juan Ayuso impresionó con su victoria en la primera llegada en alta montaña el viernes.

El español logró su primera victoria de etapa en una Gran Vuelta con su despliegue de fuerza a 400 metros del final de la séptima etapa, por delante de Isaac del Toro, su compañero mexicano del equipo UAE Team Emirates, y del colombiano Egan Bernal del Ineos Grenadiers.

Roglic, el favorito al título previo al Giro y campeón de la edición de 2023, entró junto a Del Toro, Bernal y el resto del pelotón, cuatro segundos después.

Fue suficiente para que Roglic se pusiera la maglia rosa. Ayuso escaló al segundo lugar en la clasificación general, a cuatro segundos de Roglic. Del Toro, de 21 años, saltó del quinto al tercer puesto, a nueve segundos del líder.

El ecuatoriano Richard Carapaz (EF Education Easy Post) se colocó décimo, a 39 segundos. Bernal quedó 14to, a 46 segundos.

La etapa del viernes fue la más dura hasta ahora, con cuatro ascensos de categoría a lo largo de la ruta de 168 kilómetros (104 millas) desde Castel di Sangro, incluyendo la subida de máxima categoría hasta la meta en Tagliacozzo.

“Esta victoria es un gran paso en mi carrera”, dijo Ayuso de 22 años. “Es mi cuarta Gran Vuelta y he estado varias veces cerca de un triunfo así, especialmente en mis dos Vueltas a España, en las que no logré dar ese pasito para ganar. Lograrlo aquí, en mi primer Giro, es algo súper especial que recordaré siempre”.

Ayuso calculó su empuje final.

“Sabía que solo podía lanzar un ataque, no podía volverme loco y moverme dos o tres veces, porque en estos finales súper explosivos solo tienes una bala para gastar”, comentó. “He dejado que los demás se desgastasen antes y cuando he visto mi distancia me he lanzado a tope hasta meta”.

“Esto me da mucha confianza para los próximos días”, agregó.

El gran accidente en la etapa del jueves pasó factura a los equipos. Jai Hindley, el campeón de 2022, sufrió una conmoción cerebral.

Antes de la etapa del viernes, el equipo Israel-Premier Tech informó que el checo Jan Hirt se rompió el fémur derecho en el accidente. Increíblemente, Hirt terminó la etapa y luego fue al hospital.

Juri Hollmann del equipo Alpecin Deceuninck sufrió una "doble fractura del antebrazo derecho y una fractura complicada de la cadera derecha", según su equipo. El alemán fue trasladado a Bélgica para cirugía.

Michel Ries del equipo Arkea-B&B Hotels tampoco comenzó la etapa del viernes.

La etapa del sábado cubrirá una ruta de 197 kilómetros (122 millas) desde Giulianova, una ciudad costera en el mar Adriático, hasta Castelraimondo.

El Giro culminará en Roma el 1 de junio.