Es un triunfo de todo el equipo: Gustavo Lema tras ganarle a Bravos

Ciudad Juárez- Después de darle la vuelta al marcador y de sacar los tres puntos venciendo a Bravos en esta frontera, el entrenador de los Pumas de la UNAM, Gustavo Lema, destacó el funcionamiento de sus comandados y calificó el triunfo como una victoria de “todo el equipo”.

Lo anterior después de que los canteranos sacaran a flote un resultado que era adverso hasta el minuto 66. Esto gracias a las intervenciones de Ángel Rico y Rodrigo López para el 1-2.

"Este resultado se tenía que dar, hace cinco partidos que no perdemos de visitante, necesitábamos la victoria para mantenernos arriba en este inicio de torneo, pero, es una victoria de equipo. Sin el equipo no hubiera sido posible el triunfo, es un triunfo de todos.Al principio de los dos tiempos tuvimos dos muy claras y después concretó Bravos. No fue un partido con las condiciones que a uno le gusta, pero, jugamos mejor, nos paramos mejor en la segunda mitad y más allá de eso el equipo puso una garra y una fibra sobre la mesa y por eso nos llevamos el resultado", expresó el entrenador.