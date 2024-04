Es un torneo rescatable: Barbieri tras ganar en San Luis

En medio de una seguidilla histórica de tres partidos ganados, pero todavía pendientes de la sanción en la porcentual, el estratega de los Bravos de Ciudad Juárez Mauricio Barbieri calificó el torneo como rescatable tras vencer al Atlético San Luis por marcador de 2-3.

El brasileño también destacó la importancia de sacar los tres puntos para un equipo que “sufría” por sus resultados desde semanas atrás y no conocía la victoria en el presente torneo hasta su llegada al banquillo.

"Yo pienso que por lo que estamos haciendo, es un torneo rescatable, la multa no es solo por este torneo, nosotros estamos intentando cambiar esta historia, estamos cambiando la mentalidad y pase lo que pase Bravos va a terminar bien el torneo y seguir creciendo cada torneo, que es lo que la directiva quiere. Es un tema muy importante lo hemos platicado y nos motiva ahora que podemos subir el porcentaje, pero es un tema más, otro tema, el rendimiento en la cancha, este club no había ganado tres partidos seguidos en primera entonces es un resultado muy importante y porque se sufría por los resultados, me quedo muy feliz con el rendimiento del equipo", expresó Barbieri.