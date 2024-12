Es un equipo que tiene mucho potencial: Martín Varini, nuevo DT de Bravos

Ciudad Juárez.- Los Bravos presentaron oficialmente ante los medios de comunicación a su nuevo director técnico, el uruguayo Martín Varini, quien con 33 años se convierte en el estratega más joven en la historia del FC Juárez. En la presentación estuvo presente también el director deportivo Fran Sánchez, quien le dio la bienvenida al club fronterizo.

Por su parte Martín Varini también dio sus primeras declaraciones como timonel de los Bravos, tras la experiencia que tuvo en Atlético Paranaense de Brasil, su último equipo.

“Fue un acercamiento donde estuvimos conversando cuando salí de Brasil, me parece un proyecto muy lindo, donde hay gente muy alineada en lo que se quiere y eso es algo importante para los entrenadores, tener un respaldo desde los dueños hasta la dirección deportiva. Me parece que era un momento justo en mi carrera, que viene en pleno crecimiento de Uruguay a Brasil y ahora estar en la liga mexicana me genera mucha ilusión. Me pareció una propuesta que calzaba con lo que traigo y con la tranquilidad de que vamos a llegar a buen camino”, dijo.