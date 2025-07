Ciudad Juárez.- Con el arranque de la postemporada programado para esta noche y con un cuarto de siglo sin levantar el título, los Indios de Ciudad Juárez tienen más que claro que el asunto a partir de este fin de semana: Es campeonato o nada para la Primera Zona.

Será a partir de hoy en punto de las 7:30 de la tarde cuando el intento de acabar con la malaria dé su inicio dentro de los confines del Estadio Juárez. Dicho rumbo estará protagonizado por un roster que, pese a mantener similitudes con el cuadro del año pasado, llega a la tierra prometida con la disciplina que les faltó en 2024 y como sublíderes de todo el estado.

Pedro Dorantes

“Trabajamos mucho en temas de disciplina. El trabajo ha sido verdaderamente excepcional. El trabajo cambió y con ese cambio vamos a poder seguir desarrollando todo el talento que tienen los jóvenes para afrontar los playoffs que tenemos enfrente. Sabemos que tenemos un rival muy difícil, pero tenemos que hacer valer la casa. El talento está y estos dos primeros triunfos se tienen que sacar adelante. Mi visión es esa: es ser campeón o ser un fracaso”, señala el manager de los Indios Pablo “Pistolero” González.

El juego de esta noche depende desde la loma de nadie más ni nadie menos que el profesional ex Mayo de Navojoa Damián Mendoza. Invicto en 10 salidas, con efectividad de 3.04 y con 73 ponches en su cuenta, el diestro dice estar más que listo para hacerse cargo de la responsabilidad.

“A final de cuentas esto es beisbol, es un solo partido a la vez y pueden pasar muchas cosas. Viene un rival muy fuerte que es Jiménez, hemos trabajado toda la semana para conseguir un buen resultado y vamos a dejarlo todo en el terreno para salir con la victoria que tenemos que sacar. El de Rojos es un lineup que pelea, que se da a respetar, no nos queda más que salir a jugar”, dice el profesional.

En lo que respecta a la ofensiva, el cuadro del penacho hace gala de los nombres que, si bien no son los de mayor poder con el tolete, si han encontrado bateo oportuno y han sabido decir presente a la hora buena. Para muestra están las 28 carreras impulsadas de la revelación Marco López y las 23 rayitas remolcadas de Eudor García que salió renacido de aquel 2024 tan problemático. James Cubillos tampoco se queda atrás, encontrando su lugar en el roster y liderando a los teporacos con promedio de .368 en el plato.

El bullpen hace lo que no había hecho durante los últimos dos años: aguantar. Aguantar y no echarle a perder la tarde a los lanzadores abridores. Es más que notable el trabajo de brazos como el Juan Arguelles, Axel Sauceda y el del hijo pródigo, el cerrador designado: Luis Serna.

A todos estos les falta un hombre más y un par de brazos en el calentadero. Son los de un zurdo que se bajó del montículo para dedicarse a la mentoría.

“Así me quería retirar”

El veterano de mil batallas Aarón Aguilar verá el duelo de playoffs de manera diferente a las otras muchas ocasiones anteriores, no como lanzador, sino como coach. No para salir a la loma, sino para ver como salen a la loma. Con 42 años de edad, el siniestro de la camisola 51 ha decidido dar un paso al costado para retirarse y pasar a formar parte del cuerpo de entrenadores de los Indios, más específicamente como entrenador del bullpen.

“La transición no ha sido difícil, era algo que ya había hecho en la temporada, toda la temporada estuve ayudando con el equipo de Sergio Cordero (Coach de picheo) y me he sentido muy cómodo. Fue una decisión muy difícil de tomar, pero yo creo que fue la correcta. Así me quería retirar, lanzando y sabiendo que podía seguir haciendo mi trabajo, no quería irme cuando ya no pudiera yo lanzar una pelota”, dijo Aguilar en exclusiva para netnoticias.mx.

Habiendo ocupado más de un rol en el relevo durante 2025, el siniestro tiene más que presente que ha sido parte vital de otro esfuerzo aborigen más por alzarse campeones del estado, tocándole anillo en la mano si es que la misión cumple con su cometido.

“Claro que me pondría el anillo, yo soy parte de este equipo y siempre lo voy a ser. Sor parte del cuerpo técnico ahora y si pasa lo voy a disfrutar como si fuera jugador, por que fui parte del equipo y comprendo que si lo ganamos todo también va a ser por el trabajo mío”, concluye el ahora ex pelotero.

¿Quién lanza?

Los primeros dos compromisos ya tienen a sus lanzadores pactados: el mencionado Mendoza para el juego uno de hoy y Axel Sauceda para el juego número dos de mañana.