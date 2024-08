¡ES HOY! México y Marco Verde van por el oro el boxeo

No hay fecha que no llegue ni plazo que no se cumpla. Hoy es nueve de agosto, hoy es el día para Marco Verde. Día de final y día de pelear por la medalla de oro en los 71 kilogramos.

El último rival en turno es el de Uzbekistán Asadkhuja Muydinkhujaev, campeón nacional de su país y monarca del último Mundial de la Asociación Internacional de Boxeo de 2023.

Verde Álvarez, por su parte, llegó a la ciudad de la luz como como medalla de oro en los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile y como siete veces campeón mexicano de nivel elite.

La contienda tiene hora pactada para la 1:30 de la tarde y podrá sintonizarse a través de la señal del 5.1 de Televisa y las plataformas de streaming de Claro Sports por YouTube.