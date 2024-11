'Es futbol'; Javier Aguirre resta importancia a botellazo en la cabeza

Ciudad Juárez.- Javier Aguiler, el DT de la Selección Mexicana, le restó importancia a la descalabrada que se llevó durante el partido de México en contra de Honduras, juego donde el equipo nacional perdió con un marcador de 2 - 0.

Aguirre asumió la responsabilidad por la derrota y no le dio tanta importancia al golpe recibido en la cabeza desde las gradas le lanzó un fanático al final del partido en San Pedro Sula, Honduras.

"Es futbol", dijo Aguirre sobre el golpe recibido, mientras que del partido enfatizó que "fue limpio, fue aguerrido, merecieron ganar ellos, no me queda más que felicitarlos. No soy de quejarme, es futbol, un partido más, insisto, hay que reponernos".

Aguirre inició la rueda de prensa con un mensaje solidario "con la gente de Honduras que está sufriendo lo de Sara", la tormenta tropical que azota desde el jueves al país centroamericano.

Por parte de la Concacaf, se dio a conocer que iniciará una investigación debido a la gravedad de la agresión.