Envía Chile a su ministro a Argentina para atender a heridos en trifulca

Santiago.– El Ministro del Interior de Chile, Álvaro Elizalde, fue enviado a Buenos Aires, Argentina, por órdenes del presidente Gabriel Boric para atender personalmente a los chilenos heridos durante una trifulca entre barras en un partido de futbol entre la U de Chile y el Independiente de Argentina.

Fue a través de un post en X que el presidente Boric anunció el viaje del ministro al país vecino.

"Dada la gravedad de lo sucedido ayer en Argentina con el inaceptable linchamiento de chilenos en el estadio de Independiente, he instruido al Ministro del Interior Álvaro Elizalde que viaje a Buenos Aires para, junto con el Embajador, acompañar personalmente a los heridos y revisar la situación de los detenidos. La violencia no tiene ninguna justificación, de ningún lado, y vamos a proteger los derechos de nuestros ciudadanos sin perjuicio de las responsabilidades que pueda establecer la justicia", compartió el jefe del Ejecutivo en Chile.

Como saldo, hubo más de 100 detenidos y una veintena de heridos, entre ellos uno en grave estado, según informaron las autoridades.

El partido fue “cancelado” y ahora la Conmebol— el ente rector en Sudamérica- definirá en los escritorios y no en el campo de juego cómo sigue la serie. El conjunto chileno se imponía por un marcador global 2-1.