Entre más me atacan, más me crezco: Ana Guevara

Ciudad de México.- Ana Gabriela Guevara, titular de la Comisión Nacional del Deporte (Conade) ofreció una conferencia de prensa para evaluar la participación de México en los Juegos Olímpicos de París 2024. Aunque reconoció a los atletas que obtuvieron diplomas olímpicos, criticó duramente a Ever Palma y Carlos Sansores y lanzó otra crítica a Mari José Alcalá.

Sobre Carlos Sansores, Guevara comentó: “No es nada personal con él, pero no se vio a un campeón del mundo”. El taekwondoín perdió sus dos oportunidades de medalla en París 2024, primero en la semifinal y luego en la disputa por el bronce. Ever Palma también fue blanco de críticas, ya que Guevara insinuó que no estuvo a la altura de su compañera Alegna González, lo que afectó sus posibilidades de medalla en atletismo.

Guevara también acusó a Mari José Alcalá de llevar a personas no acreditadas a los Juegos Olímpicos, mientras que la Conade solo llevó a personal autorizado. Defendió su gestión y negó las acusaciones de desvío de recursos, afirmando que no hay investigaciones en su contra.

Finalmente, Guevara justificó su ausencia en las competencias de París 2024 diciendo: “Ningún chile les embona, si voy, por qué voy, y si no, por qué no”. Defendió su gestión en la Conade, destacando que ha trabajado con menos recursos que en otros sexenios, pero que aun así se lograron resultados positivos. Sin embargo, reconoció que las actuaciones en Tokio 2020 y París 2024 han sido las peores para la delegación mexicana en los Juegos Olímpicos