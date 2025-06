En vez de Messi, otro argentino llamado Ustari brilla en el Mundial de Clubes

Foto: Associated Press

Miami Gardens.- Un argentino que no se apellida Messi fue el Jugador Más Valioso del Inter Miami el sábado, en la inauguración del Mundial de Clubes.

El héroe en el partido inaugural del torneo fue el portero Oscar Ustari.

Ustari realizó ocho atajadas, incluyendo una en un penal. Miami rescató así un empate sin goles contra Al Ahly de Egipto en el primer duelo del Grupo A. Otra parada de Ustari a un cabezazo a los 33 minutos fue superada sólo por el mérito de detener el penalti cobrado por Mahmoud Trezeguet justo antes del descanso.

Inmediatamente después de parar el penal, Ustari se incorporó para tapar el contarremate del delantero de Al Ahly.

Ustari, de 38 años, regresó a un escenario internacional en este nuevo formato del Mundial de Clubes por primera vez desde que ganó la Copa del Mundo Sub-20 en 2005, nada menos que junto a Messi, el capitán del Inter Miami.

Antes de unirse al Inter Miami, Ustari fue capitán del Pachuca de México, otro conjunto presente en el torneo. Ese club enfrentó controversias porque el Grupo Pachuca también es dueño del León, que fue descalificado por la FIFA y vio su apelación rechazada por el Tribunal de Arbitraje Deportivo.

Ustari hizo 124 apariciones con los "Tuzos" antes de jugar brevemente para el Audax Italiano en la primera división de Chile. Fue fichado como jugador libre en septiembre de 2024 por el Inter Miami. Ha jugado 22 partidos, incluyendo ocho en la Copa de Campeones de la CONCACAF.

"No me gusta hablar de mí mismo. El equipo hizo un gran trabajo defensivo y eso es lo que más me importa", dijo Ustari. "Recuerdo haber estado retirado y sabía que mi regreso sería en una cancha, así que estoy muy feliz por ello".