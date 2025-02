Empata el Madrid en liga, pero el Atleti los perdona

Madrid.- El Real Madrid hilvanó su tercera jornada sin victoria en la Liga española al verse igualado 1-1 ante Osasuna este sábado, con un penal marcado tras la revisión de video, con lo que quedó expuesto a ceder el liderato.

Kylian Mbappé mandó adelante a los blancos a los 15 minutos, con un certero remate desde el corazón del área a pase diagonal de Federico Valverde.

Ante Budimir emparejó con el cobro de un penal a los 58, después de que el árbitro José Luis Munuera recurrió al video para valorar una barrida de Eduardo Camavinga, que señaló como falta.

“Lo han visto todos, lo que ha pasado en estos últimos tres partidos. El VAR ha revisado situaciones en nuestra área y no lo ha hecho en el área contraria, como ha pasado hoy, en el inicio del partido. Ha habido dos o tres situaciones que se podían revisar”, dijo el estratega Carlo Ancelotti sobre el desempeño arbitral.

El Real Madrid se quedó con 10 elementos después de que Jude Bellingham vio la tarjeta roja a los 39 minutos, tras un intercambio de palabras con Munuera.

“La tarjeta roja a Bellingham, creo que no ha entendido bien el inglés, porque le ha dicho ‘fuck off’, no le ha dicho ‘fuck you’, creo que ahí se ha equivocado porque la traducción de ‘fuck off’ en español es no me jodas. No es algo ofensivo”, dijo Ancelotti sobre la expulsión.

Los merengues se ubican provisionalmente en el liderato con 51 puntos; el Atlético de Madrid se ubica dos puntos por detrás y más tarde recibe la visita del Celta de Vigo con la oportunidad de superarlos.

El Barcelona es 3ro con 48 puntos; el lunes recibe la visita del Rayo Vallecano con la oportunidad de recortar desventaja.

El Real Madrid ahora debe concentrarse para recibir el miércoles al Manchester City en el duelo de vuelta de su serie de playoff de la Champions League, en la que lideran los blancos 3-2.

Mbappé volvió a hacer gala de sus dotes como centrodelantero con un potente remate de derecha a la diagonal de Valverde en los momentos que los blancos dominaban con claridad. El ariete francés llegó a 24 tantos en la temporada y a 17 en el torneo, para quedar a dos de Robert Lewandowski, del Barcelona, en la lucha por el título de goleo.

El duelo se complicó para los visitantes cuando Bellingham vio la roja directa tras un intercambio de palabras con Munuera, quien a esas alturas ya había amonestado al estratega merengue Carlo Ancelotti por reclamos.

La igualada llegó después de que Munuera recurriera al video. Valoró un ligero contacto de Camavinga sobre Budimir como penal, para que el croata convirtiera desde el manchón de penal.

Después de la igualada, los merengues buscaron del triunfo sin tener fortuna; terminaron con 17 remates, sin embargo, no fueron efectivos en la zona de definición.

Atlético de Madrid se mantuvo a dos puntos del Madrid después de que también se quedó con 10 hombres y necesitó un gol tardío del suplente Alexander Sorloth para empatar 1-1 en casa con el Celta de Vigo.

Pablo Barrios perjudicó las posibilidades del Atlético cuando recibió tarjeta roja directa por una falta a la pierna de Pablo Durán a los siete minutos de partido.

Borja Iglesias cobró un penal tras recibir una falta de Robin Le Normand en el área, enviando al suplente Iago Aspas al punto de penalti para adelantar al Celta a los 68.

Sorloth rescató un punto para los anfitriones cuando el delantero noruego ganó un balón largo y lo mandó a la red a los 81.

En otro resultado, Munir El Haddadi marcó el tanto de la igualada final a los 88 minutos con el que el Leganés salvó un 3-3 con el Alavés.

Dani Raba hizo un doblete por el Leganés con tantos a los 10 y 37 (de penal); El Haddadi sentenció la igualada.

Enrique García (minuto 25) y Joan Jordán (50 y 68, de penal) marcaron para el Alavés.

El punto deja al Alavés fuera de la zona de descenso al quedarse en el 15to sitio con 24 puntos; Alavés es 18vo con 22 unidades.