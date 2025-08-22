Emma Raducanu busca romper su mala racha en el US Open tras conquistar el título

Nueva York.- Emma Raducanu ganó el Abierto de Estados Unidos a los 18 años en 2021, y se convirtió en la primera jugadora en la historia en conquistar un título de Grand Slam tras salir de la fase de clasificación. Desde entonces, no ha ganado un partido en Nueva York.

No ha sido el resultado que muchos habrían esperado. Pero este año, de regreso en el lugar desde donde saltó a la fama, la británica parece más preparada que nunca para lograr el avance que sus fanáticos han esperado.

"Nunca vas a sentirte completamente perfecto. Nunca vas a sentirte al 100 por ciento lista, pero sí lo más lista que puedes estar. Así es como me siento", expresó Raducanu el viernes, dos días antes de que comience el último gran torneo del año.

Puede que no se sienta completamente lista, pero su currículum en canchas duras esta temporada sugiere que está bastante cerca.

El recorrido por canchas duras en Estados Unidos a través de Washington, Montreal y Cincinnati durante el último mes —que ella considera un impulso de cara a Flushing Meadows este año— ha sido uno de los más fuertes de su carrera.

Alcanzó las semifinales en el DC Open en julio con victorias sobre la campeona de cuatro torneos del Grand Slam Naomi Osaka y Maria Sakkari. En Cincinnati llevó a la número uno Aryna Sabalenka a tres sets y dos desempates.

Con ese impulso y mucha más experiencia a sus espaldas, el Abierto de Estados Unidos de este año se siente diferente para Raducanu.

"Creo que ahora es la primera vez que siento que puedo volver al Abierto de Estados Unidos y realmente disfrutar de los recuerdos que logré aquí, estar orgullososa y verlo como un lugar feliz", comentó. "Me siento en un lugar mucho mejor ahora".

En los últimos años, Raducanu —cuya rival de primera ronda en Flushing Meadows será alguien surgido de la clasificación— ha luchado por mantener el impulso que vino con su título de Grand Slam. Una cirugía de tobillo, un par de operaciones de muñeca y múltiples cambios de entrenador la dejaron fuera del top 200 en el ranking al final de la temporada 2023.

Tocó fondo, pero ha estado luchando por recuperarse.

La posible respuesta a su problema de entrenadores —y una de las partes más comentadas de su tiempo en Nueva York este año— es su nuevo acuerdo con Francis Roig, quien trabajó durante muchos años con Rafael Nadal.

Roig se unió al equipo de Raducanu hace menos de un mes.

"Creo que hasta ahora ha ido bastante bien. El tiempo pasa muy rápido, lo cual es una buena señal siempre que estás pasando tiempo con alguien", comentó Raducanu.

Las conversaciones entre ambos comenzaron después de Wimbledon, donde Raducanu jugó un partido ajustado de tercera ronda contra Sabalenka.

"Fue un buen partido con Aryna... Creo que ayudó a mi caso", dijo Raducanu con una sonrisa.