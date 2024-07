Eligen al australiano Bazzana como primera selección en el Draft de MLB

Foto: Associated Press

FORT WORTH, Texas, EE.UU. (AP) — Travis Bazzana siente que representa a todo un país, no solamente al programa deportivo de una universidad.

l segunda base australiano Travis Bazzana fue seleccionado el domingo por los Guardianes de Cleveland con la primera posición global del draft amateur de las Grandes Ligas, y tres jugadores de Wake Forest fueron escogidos entre los diez primeros.

Exjugador de cricket, rugby, y fútbol que llegó a Estados Unidos para jugar béisbol en Oregon State, el pelotero de 21 años bateó para .407 con 28 jonrones y 66 carreras remolcadas esta temporada. Se convirtió en el primer australiano y primer segunda base en ser seleccionado número 1.

“Una oportunidad para causar un impacto en muchos jugadores de béisbol y en muchas personas allá en Australia, y con suerte, cambiar la narrativa del béisbol ahí”, dijo Bazzana.

Bazzana bateó para .360 en tres temporadas en Oregon State con 45 cuadrangulares, 165 carreras empujadas, 180 bases por bolas y 66 bases robadas.

El presidente de operaciones de béisbol de Cleveland, Chris Antonetti, dijo que el equipo tomó la decisión el domingo. Cleveland tuvo la selección número uno por primera vez desde que inició el draft de 1965.

“Él reconoce los lanzamientos excesivamente bien”, dijo Antonetti. “Conoce la zona de strike, toma buenas decisiones en el swing, cuando escoge hacer swing hace contacto nivel élite. Pienso que lo que realmente ha crecido en el juego de Travis en el último año es la habilidad de conectar y dirigir la bola”.

Bazzana observó el draft desde Oregon State en la habitación donde fue reclutado, acompañado de sus padres, hermanos, tías junto con sus entrenadores y mentores.

“Hay gente que ha volado desde Australia, lo cual no es barato ni fácil”, dijo.

Se inspiró en Ryan Rowland-Smith y Trent Oeltjen, australianos que habían llegado a Grandes Ligas.

“Realmente me ayudaron a creer y ver este camino y a tener una oportunidad en Oregon State, y de alguna manera me ayudaron a no poner límites a mí mismo”, dijo.

Una vez en la universidad, no hubo ninguna presión para producir.

“Nadie esperaba realmente nada del niño australiano”, dijo.

La primera selección del béisbol este año tuvo un espacio valorado en 10.570.600 millones de dólares bajo el sistema de fondo de bonificación que inició en 2012.

El diestro de Wake Forest, Chase Burns, seleccionado por Cincinnati fue el segundo, el primera base Nick Kurtz fue la cuarta selección, tomado por Oakland, y la décima selección el tercera base/jardinero Saber King para Washington.

Colorado escogió al tercera base de Georgia, Charlie Condon como tercera selección. Proyectado como la primera para algunos, Condon de 1,98 metros lideró este año en la NCAA con un promedio de .433 y 37 cuadrangulares. El pelotero de 21 años jonroneó en ocho juegos consecutivos desde el 26 de abril al 9 de mayo, quedando a uno del récord de la NCAA, además ganó el premio Golden Spikes como el mejor jugador de béisbol aficionado.

Kurtz bateó para .306 con 22 vuelacercas, 57 remolcadas y 78 bases por bolas.

Kansas City con la sexta selección eligió a Jac Caglianone, un jugador de doble rol procedente de Florida. Un lanzador y primera base que bateó para .419 con 35 jonrones, y 72 remolcadas para los Gators este año, mientras que tuvo marca de 5-2 con una efectividad de 4.76 en 16 aperturas, ponchando a 83 y boleando a 50 en 73 entradas y dos tercios.

El jugador de cuadro de West Virginia, JJ Wetherholt con destino a San Luis fue la séptima escogencia.

Konnor Griffin fue el primer jugador de escuela preparatoria seleccionado, tomado en el noveno turno por Pittsburgh.

El comisionado Rob Manfred fue abucheado por los casi 2.000 aficionados presentes cuando emergió en el escenario a través de las puertas del salón.