El Valencia frena el gran inicio del Getafe en La Liga con goleada

Valencia.- Arnaut Danjuma consiguió su primer tanto con el Valencia y el veterano del club Mouctar Diakhaby fue el jugador del partido este viernes, en la goleada por 3-0 que puso un freno al buen comienzo del Getafe en La Liga.

El equipo local tomó la delantera cuando el defensa central guineano Diakhaby remató de cabeza un tiro de esquina desde la izquierda.

Danjuma escribió al inicio de la segunda mitad con la ayuda de un pase magnífico de Javi Guerra. El extremo neerlandés recibió con calma el balón filtrado y lanzó un derechazo que se coló por el segundo palo marcando su primer gol desde que se unió al Valencia hace tres semanas.

Hugo Duro anotó en el tiempo de descuento para culminar una gran noche en Mestalla y dejar al Valencia con un empate, una victoria y una derrota en sus primeros tres partidos.

Getafe está provisionalmente en quinto lugar.