El objetivo no se cumplió: Indios rinde cuentas tras desastre de 2024

Ciudad Juárez- Tras el descalabro de los Indios de Ciudad Juárez en la postemporada de la Liga Estatal y de la desastrosa campaña de temporada regular, los directivos de la Zona Uno dejaron más que claro que los objetivos trazados para este 2024 no se cumplieron.

Esto pues el pasado mes de abril se contemplaba acabar con la sequía que ahora ya es de 24 años sin un título de liga. No obstante, en su lugar se terminó saliendo en la primera ronda ante los acérrimos rivales los Mineros de Parral.

“El objetivo no se cumplió. Siempre se pensó en pelear el título y eso no se logró, aceptamos toda la responsabilidad. Fue nuestra primera participación como directiva y conseguir el campeonato no es tarea fácil. Los que han ganado los últimos años son procesos de mucha continuidad en sus directivas. Buscamos conformar un equipo acorde con la liga, con nuestros foráneos y profesionales. Las decisiones que tomamos siempre se tomaron en conjunto y se analizaron debidamente”, expresó Luis “Wero” Guerrero, jurisdiccional de la Zona Uno.

Cabe recordar que el año de la novena quedó marcado por los altibajos, tanto en el standing como entre su propio roster. Cambiando de lanzador profesional en cuatro ocasiones y quedando por momentos al borde del sótano de la tabla, superando únicamente a los Faraones de Nuevo Casas Grandes.

La crisis de los teporacos vivió su peor momento más álgido de cara al cierre del rol regular con la expulsión de Eudor García, Yahir Gurrola y Óscar Sígala. De acuerdo con la directiva, los tres peloteros admitieron de propia voz no estar en condiciones para jugar contra Nuevo Casas Grandes y fueron dados de baja del equipo al no volverse a presentar con el mismo en esta frontera una vez terminada la serie al este del estado.

“Me quedó como enseñanza que nos faltaron jugadores, nos faltaron suplentes y nos faltó roster para suplir a los que se fueron. Y nos costó, se notó su ausencia en la parte final de la temporada. Yo nunca me he planteado renunciar, si el señor presidente municipal decide que necesita otra persona para el cargo yo lo voy a aceptar y si no, si decide que me quede, aquí me quedo con mucho gusto”, añadió Guerrero.