El Man U sufre y gana agónico partido frente al Burnley

Manchester, Inglaterra.- Bruno Fernandes estaba a punto de ejecutar un penal en el séptimo minuto del tiempo añadido que bien podría haber determinado el futuro de Amorim como entrenador del Manchester United. Fue demasiado para el técnico portugués, quien ha sentido el peso del mundo sobre sus hombros esta semana.

Así que se deslizó en su asiento en el banquillo, cruzó sus pies sobre la pared frente a él y miró al cielo. Amorim solo escuchó a Fernandes convertir el penal para sellar una victoria 3-2 sobre Burnley en Old Trafford el sábado.

Podría ser suficiente para que Amorim mantenga su puesto.

“Deberíamos haber ganado de otra manera”, dijo Amorim, “no deberíamos sufrir”.

Amorim experimentó otra montaña rusa de emociones, días después de caer bajo una presión enorme tras la vergonzosa eliminación del United de la Copa de la Liga inglesa a manos del Grimsby Town de cuarta división a mitad de semana.

Después de ese partido, criticó a sus jugadores y sugirió que se llevarían a cabo discusiones la próxima semana sobre su posición. Si esas negociaciones se llevan a cabo, Amorim llega a ellas en una posición ligeramente más fuerte, aunque persisten grandes dudas sobre su capacidad para devolver al United —uno de los clubes más grandes del mundo— a sus alturas anteriores.

“Siempre estoy hablando con la directiva y entiendo el contexto, el sentimiento y todo”, dijo Amorim, antes de agregar sobre su estado emocional: “Entiendo que digo algunas cosas y las diré de nuevo cuando tengamos este tipo de momentos”.

El United había desperdiciado la ventaja dos veces contra Burnley —uno de los favoritos para el descenso— y se encaminaba a un empate que habría dejado a Amorim en una posición precaria de cara al parón internacional.

Luego, con el reloj a punto de expirar, Jaidon Anthony le jaló la camiseta al extremo del United Amad Diallo mientras corrían hacia el área. El árbitro en el campo, Sam Barrott, se negó a dar un penal, pero le dijeron que revisara el incidente en video y cambió de opinión.

Fernandes disparó, el Old Trafford estalló y Amorim pudo respirar de nuevo. Fue la primera victoria de la temporada para el United tras perder 1-0 ante el Arsenal y empatar 1-1 con el Fulham, antes de la vergonzosa derrota en Grimsby.

El próximo encuentro del United es el derbi ante el Manchester City tras el parón internacional. Queda por ver si Amorim, quien ha estado a cargo durante 10 meses turbulentos, seguirá presente para ese encuentro.