El Fenerbahce de Mourinho empata 0-0 con Benfica en ida de playoffs de Champions

Estambul.- José Mourinho y el Fenerbahce turco se enfrentarán este miércoles a una difícil prueba final en su búsqueda por regresar a la Liga de Campeones, que podría tener partidos dentro del Círculo Ártico los próximos meses.

Fenerbahce empató 0-0 en casa contra Benfica en la ida de su playoff en el cierre de la fase previa del torneo, a pesar de que el equipo portugués sufrió la expulsión de un jugador a los 71 minutos.

En el norte de Noruega, el cuento de hadas del Bodo/Glimt en el fútbol europeo continuó con una goleada 5-0 sobre el Sturm Graz de Austria en la ida del playoff.

Celtic no logró aprovechar la ventaja de jugar en casa y empató 0-0 con Kairat Almaty, que albergará el partido de vuelta —con cuatro zonas horarias desde Escocia— en Kazajistán el próximo martes.

El capitán Xherdan Shaqiri anotó temprano para Basilea al convertir un penal, pero el campeón suizo tuvo que conformarse con el empate 1-1 en casa ante Copenhague.

Siete playoffs se decidirán con los partidos de vuelta el martes y miércoles de la próxima semana. Los ganadores completarán el elenco de 36 equipos de la próxima edición Liga de Campeones. Los duelos de vuelta incluyen al poco conocido Pafos de Chipre, arriba 2-1 en casa contra Estrella Roja de Belgrado.

El sorteo para conocer a los ocho oponentes de cada equipo en el formato de liga de clasificación única se llevará a cabo el 28 de agosto en Mónaco.

Fenerbahce no ha jugado dentro de la élite Liga de Campeones desde hace 17 años. Mourinho ganó dos veces el máximo título europeo: con el Inter de Milán en 2010 y FC Porto en 2004.

El equipo de Mourinho dominó los últimos 20 minutos de juego en Estambul después de que el centrocampista Florentino fuera expulsado por recibir una segunda tarjeta amarilla. Los turcos creyeron que lo ganaban en la recta final, pero una revisión de video confirmó una posición adelantada del delantero Youssef En-Nesyri al recordar las redes a los 81 minutos.