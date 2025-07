El equipo empujó hasta el final: Martín Varini tras empata ante el América

Ciudad Juárez.- Luego de sacarle un punto a las Águilas del América, Martín Varini, entrenador de los Bravos de Ciudad Juárez, destacó el empuje de sus comandados para cerrar el compromiso del viernes por la noche.

Esto mismo después de que el cuadro fronterizo se repusiera de un primer tiempo en el que solo pudieron terminar dos jugadas y donde Alejandro Zendejas los tomó por sorpresa al minuto 26 para anotar el tanto inaugural del encuentro.

“Es un inicio de torneo muy complejo para nosotros, por todos los rivales de la liga, pero más por el América por todo el trabajo que han hecho. Sabíamos que iba a ser un partido duro, pero sabíamos que teníamos que tener confianza, en casa, con nuestra gente. Sabíamos que podíamos competir y eso fue lo que hicimos. El equipo en el segundo tiempo estaba bien, el gol de Pizarro nos da respuesta, el equipo tiene respuesta. El equipo empujó hasta el final. No hubo faltantes ni físicos ni tácticos", dijo el uruguayo.

Fue el recién contratado Rodolfo Pizarro el que marcó el gol del empate después de que saliera expulsado Erick “Chiquito” Sánchez por una falta temeraria. Si bien, el mandamás de los fosforescentes no quiso sacar conclusión después del arranque del torneo, sí habló del accionar del ex Rayado.

Con una unidad en la bolsa, el cuadro de las tierras de Juan Gabriel se verá las caras con los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León el sábado de la próxima semana. En calidad de visitantes desde el Estadio Universitario.