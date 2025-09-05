El año de los Indios campeones, 1982

Ciudad Juárez.– Hace casi medio siglo, ya 43 años, Domingo Arturo García usaba su micrófono para alzar la voz y decir “esto es un manicomio”, al tiempo que la afición invadía el terreno de juego. Ese día los Indios de Ciudad Juárez habían logrado la gesta deportiva más importante en la historia de esta frontera: barrieron a los Tigres Capitalinos para coronarse campeones de la Liga Mexicana de Beisbol en 1982.

Antes de que Juárez se preparara para desfilar y celebrar a sus héroes, había bajado desde las alturas un indio. Llevaba por nombre Rarotonga, descendió con una hélice, llevaba amarrado a un tigre de peluche con una correa. Tan pronto aterrizó, procedió a arrastrarlo por el pasto: gesto despiadado, cruel; pero apropiado para una final en la que los felinos no metieron las manos, cayendo cuatro juegos por cero.

Esa novena aborigen desató la “IndiomanÍa” en todas aquellas almas que todavía no conocían el futbol (faltaba un año para que llegaran las Cobras desde Querétaro) y que pasaba sus tardes en el hoy Estadio Carta Blanca.

La ‘Indiomanía’

El equipo indígena tenía ya 9 años en la Liga Mexicana de Beisbol. Había sufrido, en las buenas y en las malas. En las buenas porque, como a todo equipo de expansión, le costó adaptarse. Su primera campaña, la de 1973, los vio terminar en el tercer lugar de la División Noreste, con récord de 55 victorias y 78 descalabros. Quedaron muy lejos de los playoffs y con el cuarto peor récord de todo el circuito mexicano.

Sufrieron en las buenas porque se quedaron en el camino para la temporada de 1981, saliendo eliminados en la primera ronda de postemporada bajo el comando de Benjamín “Cananea” Reyes y quedaron segundos en la temporada recortada por la huelga de 1980 con José “Zacatillo” Guerrero como manejador.

El ambiente de la temporada histórica, queda mejor retratado con el testimonio de quienes lo vivieron semana a semana, prestándole voz a la consagración:

“Era una cosa increíble. Se vaciaban las calles, cuando jugaban los Indios no había gente afuera. O iban al (Estadio) Cruz Blanca o lo escuchaban en la radio, pero la gente no salía. Afuera del estadio era muy bonito, siempre había muchos niños que esperaban pelotas, pero era tan grande lo de los Indios, que se quedaban para cachar bolas, ni siquiera de cuadrangular, de faul. Se peleaban por las pelotas”, cuenta para Revista Net, Mario Payán Ureña, cronista de radio.

En ese equipo campeón brillaban nombres con luz propia: Terry Lee en la tercera base, el excéntrico Bobby Smith en los jardines y el puertorriqueño Miguel Alicea con sus 12 salvamentos como el cerrador designado.

‘Teddy’ Higuera

Teodoro Higuera Valenzuela se lanzó a la estratosfera del beisbol con la gorra de los Indios puesta. Venía recién consagrado como Novato del Año de la Liga Mexicana un año antes, su tercera campaña enfundado en la camisola teporaca, pero apenas su primera completa.

Quien a la postre se volvería un ídolo con los Cerveceros de Milwaukee, cuenta cómo llegó hasta estas tierras.

“Yo primero lancé en (Nuevo) Casas Grandes, tiré amateur en la Liga Estatal. Lancé bien y pagaban bien, era muy buen dinero. Me ganaba 9 mil pesos a la semana, que era muchísimo en el año 77. Beto Palafox me llevó a Juárez y me dijo que me querían firmar los Indios. Se lo comenté a mi papá y firmé con Juárez, curiosamente a los dos meses fallece mi papá. Por eso llegué tarde a la temporada del 79, para mí fue muy duro ese primer año, porque yo sabía que mi mamá estaba sola”, cuenta Higuera.

El nacido en Los Mochis, Sinaloa, relata que no estaba entre sus expectativas personales quedarse con la novena aborigen, veía su destino en la entonces sucursal de Ligas Menores de los Indios en Ciudad Victoria, Tamaulipas. No obstante, eso nunca sucedió y la historia que se iba a escribir no cambió su curso.

“Yo pensaba que en el 79 me iban a mandar a Ciudad Victoria, que me iban a bajar del primer equipo. Pero el Zacatillo (Guerrero) me dijo que me quedara, por que faltaban dos meses nada más para acabar la temporada. Así me la llevé, me dejaba tirar un inning, dos innings a lo mucho, pero al final no me fui. Quedamos campeones en el 82”.

Quien después formó parte del Salón de la Fama de los Cerveceros de Milwaukee fue un elemento crucial de la aplanadora con penacho que derrotó a los Tigres. Nunca olvidados…

Nunca olvidados

No hubo quien los detuviera. El récord fue de ocho juegos ganados, ni uno solo perdido. Los Indios primero vieron a los Saraperos de Saltillo y los barrieron cuatro juegos a cero con dos salidas del zurdo mochiteco.

La Serie del Rey los vio coronarse con la triple amenaza que los empujó hasta el título: se combinaron el antesalista Terry Lee, Alicea como taponero y el hijo pródigo de La Chaveña José “Peluche” Peña.

43 años después de dicho campeonato y con los Tigres mudados a Quintana Roo, para peloteros como el propio Peña, el título ha perdido su vigencia, de la manera más dura posible, el ex serpentinero señala que ya no se les recuerda:

“No, ya no se acuerdan de nosotros. Se acuerdan de los nuevos, no se acuerdan de uno. Ni somos ídolos de nadie, la gente que nos siguió ya no está. En La Chaveña ya ni casas hay”, dijo “El Peluche” para la Revista Net.

No obstante, el alma de estos Indios, como no podía ser de otra forma, terminó inmortalizada en el Equipo del Siglo, confeccionado por única vez para celebrar el Centenario de la Liga Mexicana de Beisbol. José Peña como parte del cuerpo de lanzadores y "el Cananea" como manejador de toda la escuadra. El capataz diablo no tuvo la batuta aquella tarde de campeonato, pero sí fue artífice del roster que eventualmente alcanzó la gloria.

¿Olvidados? Puede ser. Por los años, por las tendencias del beisbol moderno o por las nuevas generaciones… Sin embargo, el gesto de la Liga Mexicana le da vida por siempre a ese año de 1982.