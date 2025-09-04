Eagles derrotan a Cowboys en el kickoff de la NFL

Filadelfia.— Los Philadelphia Eagles iniciaron la temporada 2025 de la NFL con una victoria ajustada de 24-20 sobre los Dallas Cowboys en el Lincoln Financial Field, en un duelo marcado por la intensidad, el clima y la polémica.

El partido fue suspendido momentáneamente por una tormenta eléctrica que obligó a evacuar parte del estadio durante el segundo cuarto, generando incertidumbre entre los aficionados.

La tensión escaló cuando un jugador de los Cowboys fue expulsado por escupir a un rival tras una jugada cerrada, lo que encendió los ánimos en ambos equipos y provocó una breve confrontación en el campo.

Jalen Hurts lideró a los Eagles con dos anotaciones por tierra, mientras que Dallas mostró resistencia con un buen desempeño de su defensiva, aunque no logró remontar en el último cuarto.

Con este resultado, Filadelfia inicia la campaña como líder divisional y envía un mensaje claro: este año, el título no se defenderá con calma.