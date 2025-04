Draft NFL: Destino de Shedeur Sanders sigue siendo una incógnita

Green Bay.- ¿A dónde se irá Shedeur Sanders?

Esa es la pregunta que todos se hacen antes de que el jueves inicie la primera ronda del draft de la NFL.

No solo lo están debatiendo en programas de televisión y radio deportiva. Incluso los aficionados casuales que están en la ciudad por otros asuntos se preguntan qué equipo va a elegir al hijo del exjugador conocido como "Prime Time".

En un draft cargado de jugadores talentosos, Sanders ha sido el foco de la conversación en los días previos. El quarterback de Colorado e hijo de Deion Sanders, el excornerback miembro del Salón de la Fama, ha sido señalado como el número dos hasta quedar fuera de la primera ronda.

Los Titans de Tennessee serán los primeros en elegir y es altamente probable que el comisionado de la NFL Roger Goodell anuncie el nombre de Cam Ward, quarterback de Miami como la primera selección.

"Estoy emocionado de, con suerte, escuche mi nombre llamado primero e ir a una buena organización como esa", dijo Ward el miércoles.

Ward confirmó que ya se reunió con la propietaria mayoritaria Amy Adams Strunk.

Parece que los Browns de Cleveland se inclina por Travis Hunter con la segunda elección.

Entonces comienza la intriga.

Los Giants de Nueva York poseen la tercera selección y buscaban un quarterback franquicia antes de firmar a los veteranos Russell Wilson y Jameis Winston. Eso no significa que Sanders no pueda dirigirse a la Gran Manzana —su padre prefiere a los Giants— pero el equipo tiene varias otras necesidades. Podrían optar por el defensive end Abdul Carter, elegir a su gusto entre los linemen ofensivos o intercambiar para obtener más activos.

Carter le dijo a la AP el miércoles que sentía que Nueva York tenía un fuerte interés en él.

Los Raiders de Las Vegas (número 6), Jets de Nueva York (número 7), Saints de Nueva Orleans (número 9) y los Steelers de Pittsburgh (número 21) son otras posibilidades para Sanders, quien probablemente no será titular de manera inmediata.

Los Raiders obtuvieron a Geno Smith en un canje. Los Jets firmaron a Justin Fields. Los Saints tienen a Derek Carr, aunque lidia con una lesión en el hombro. Los Steelers se han reunido con Aaron Rodgers.

En un draft que carece de quarterbacks de primer nivel, Sanders es ampliamente considerado un talento de primera ronda que debería ser elegido después de Ward.

"Creo que las cosas que destacaron fueron evidentes en su video", dijo el entrenador de los Steelers Mike Tomlin sobre Sanders. “Hay una dureza ahí que no se menciona lo suficiente. Hay un espíritu competitivo ahí que no se menciona lo suficiente”.

Los elogios de Tomlin contradicen lo que han dicho algunos entrenadores asistentes y cazatalentos anónimos que han criticado su personalidad y actitud en entrevistas formales.

"Voy a ser simplemente yo mismo, así que o te gusta o no", dijo Sanders en el combine.

Sanders no asistirá al draft porque dijo que prefiere estar rodeado de su familia, amigos y seguidores.

"El número de donde vayas no importa", dijo Sanders. "Hice referencia a Tom Brady, porque él fue el mejor de los mejores en todas las categorías. No fue el primero. Así que el número elegido no importa. No fui el quarterback mejor calificado al salir de la escuela secundaria porque hay muchas cosas exteriores que a la gente le gustan y no le gustan de mí. Soy realista y soy realista sobre mi familia y todo lo que la gente dice que viene con eso".

Jaxson Dart y Jalen Milroe son los otros quarterbacks que podrían ser elegidos en la primera ronda.

Sería una gran sorpresa si alguno de ellos es elegido antes que Sanders.

La primera ronda podría estar cargada de linemen defensivos. El draft simulado de la AP tiene a 11 que serían tomados en la primera ronda.