Dorados le gana a Indios, tiene título Estatal a tiro de piedra

Los Indios de Ciudad Juárez no pudieron despedicirse de su aficion con el pie derecho la noche de este sábado. Quedaron derrotados por los Dorados de Chihuahua 9 carreras por 4 en el quinto juego de la Serie Final de la Liga Estatal.

Dicho marcador pone la tanda 3-2 y obliga a los fronterizos a ganar a como de lugar la próxima semana para seguir con vida.

El quinto escarceo entre rojos y morados empezó con la misma catástrofe de ayer viernes. Axel Sauceda recibía la confianza nuevamente para ser abridor. No obstante, aquel tiro salió por la culata. Oliver Zepeda le conectaba temprano un sencillo remolcador para poner el marcador 1-0 favor la capital.

Le llenaron las bases en el primer capítulo, pero un doble play lo sacó de apuros. La segunda entrada ya no le fue tan misericordiosa. Sacó un out y nada más cuando se le embasaron dos Dorados y Pablo González ya le había hablado a la grúa. Ángel Garza hacía las de relevo, recién recibido por una rayota de Jesús Loya que traía hasta home la segunda carrera del encuentro. 2-0.

Por el lado de Chihuahua, Rigoberto Borbolla había sorteado sin mucho problema a la novena aborigen. Esto hasta que llegó a la cuarta entrada. Le copió la tarea a Sauceda y le duró la cosa apenas un tercio.

La fatídica quinta entrada

Jesús Beltrán manejó de buena manera hasta el quinto inning cuando se le descoció el asunto arriba de la placa. Marco López puso un doblete y James Cubillos lo empujó hasta la goma con un sencillo remolcador- 2-1, Indios metía la mano.

Ahí se le acabó la noche a Jesús. Metían al Cheche Gómez para hacerla de Judas y aguantar el tempranero marcador en la parte baja del quinto cuadro. Cosa que no pasó por que Yahir Gurrola sacó otra línea de esas groseras (Casi pornográficas) para empatar el menester. La gradería enloquecía: 2-2.

Ahí no acababa la cosa. Faltaba que Marco López pusiera arriba a la frontera con otro sencillo productor. 3-2 favor la tierra que adoptó a Juan Gabriel.

Con la cubeta

El gusto duró poquito, duró lo mismo que una noche de pasión con el himno nacional de fondo musical. Se le descompuso el caballo al regiomontano Garza en la sexta entrada, se le ocuparon los senderos. La penuria la aprovechó Andrés Ríos ponía su granito de arena para remolcar la rayita de la igualdad: 3-3. La casa se llenaba en el Estadio Juárez. El pistolero le enseñaba la salida al buen relevo del de San Nicolás de los Garza. A relevar llegaba el diablo hecho persona: Luis Serna.

Aguantó como nada más él sabe aguantar toleteros. Colgó el cero con par de ponches y con capitalinos en todas las esquinas. ¿Cómo salía del desastre? Con un ponche, ¿A quién? Al malquerido Carlos “Hulk” Díaz.

El lucky seven le salía barato. A la voz de tu nombre Chihuahua y entonando su himno triunfal se llenaban las bases (Esta vez por mérito propio de Serna) y los de la Segunda Zona se las ingeniaban para manufacturar una sola carrera.

La octava ya no fue tan buena. Se embasó un morado, no parecía gran cosa. No hasta que apareció el Panchón Sanchéz junto con todo su tonelaje. No hizo otra cosa más que pegar un palo de vuelta entera de proporciones titánicas. 6-4 favor la División del Norte. Serna era humano, se equivocaba, dejaba una curva colgada como Benito Mussolini en 1945 y pagaba el precio.

Sobremojado…

Curiosamente la cosa se acababa, así como había empezado la noche de ayer: Con los Indios agarrados a palos. Al estar quemado el cartucho de Serna para la novena entrada, el que salía a intentar evitar mayores ventajas era Sergio García. Un no cerrador que fue precisamente a hacer cosas de “no cerrador” arriba del cerro.

Le pisaron la goma tres hombres y nunca pudo sacar el último out. Chihuahua hizo como en la escuela: tomó su distancia. 9-4 la pizarra con medio pie en el camión para viajar a la capital. Juan Pablo Argüelles terminó el calvario con un ponche. A Indios le quedaban tres outs de vida.

Yemil Castillo hizo bien el jale en la parte baja del noveno inning. Ponchó a dos y forzó un out en la segunda para bajar el telón.

Ganaron los Dorados 9-4… Indios tiene que ganar sí o sí llegando a Chihuahua.