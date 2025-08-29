Dorados aplaca a Indios y empareja la Final del Estatal

Ciudad Juárez.- Los Indios de Ciudad Juárez cayeron en el cuarto juego de la Serie Final de la Liga Estatal de Beisbol la noche de este viernes por pizarra de 14-3. Empatando la serie a dos juegos por bando.

Empezó mal y de malas la cosa para Enrique Castillo. Era el round 3 de su pesadilla como abridor. Le entraron tres carreras en apenas 2/3 de labor. Dos de ellas cayeron por obra y cortesía del Caballo Loya.

El Pistolero González claramente había aprendido de sus errores, le habló a la grúa mas rápido que temprano para sacarlo del encuentro. Relevaba Miguel León.

La novena teporaca no parecía llegar apagada al cuarto juego. Eudor García regresaba la cortesía con un sencillo productor que ponía la pizarra 3-1 en la parte baja del primer inning.

Para desgracia de la localía, Miguel León tampoco era perfecto. El Caballo Lozoya le hacía honor al nombre y timbraba otra raya en la registradora con un batazo de esos que tienen ojos. Unas por otras….4-1 la cosa.

No se hicieron nada por puro milagro del señor. Por lo menos no hasta que llegamos a la parte alta del cuarto capítulo y Sergio Rodríguez se voló la barda por todo el jardín derecho. 5-1 el menester. Dorados no dejaba de conectarle duro a las costuras.

Los muchachos de Pablo González tenían un solo bate prendido y era el de Eudor García. Otra vez regresaba la delicadeza en la parte baja del cuarto asalto. Ahora con un palote vuelta entera por todo lo alto del cielo fronterizo. Otra vez en las mismas 5-2 el marcador.

El interminable quinto capítulo

Ya para el quinto rollo la nube que nos amenazaba con sus aguas se desaparecía y nos dejaba tranquilos. El que no andaba en paz era Miguel León con dos hombres en base y con su relevo pendiendo de un hilo fino como la tela de seda. Apretó la mano para sacar un último ponche antes de que el Pistolero lo mandara sacar. Trabajó 4 entradas 2/3 en la placa…Lo relevaba Gethse Ulloa.

Ulloa no podía evitar que entrara la rayita que le habían dejado de herencia. Gustavo Ruiaz traía hasta home al sexto hombre capitalino: 6-2. Otra vez de cuatro la ventaja para los color obispo.

El séptimo fuetazo entraba de caballito. Ulloa no seguía más, se salía del juego por donde había entrado. También entraba la lluvia para mojar la cosa. Caía de a poquito, como en la fuente donde estaba el chorrito: seguíamos jugando.

Mientras el respetable se distraía con el agua, la novena de la Segunda Zona seguía en lo suyo. Entraba otra carrera más con un sencillo productor. 9-2. Se hacía largo quito rollo.

Más largo todavía con el error de Ohtoniel Verduzco. Se le perdía la bola, otro dorado pisaba la goma. 11-2. Ya era una masacre la que se traía Chihuahua entre las manos. Síganle jugando que a fin de cuentas no hay nocaut en la Serie Final.

Eso hicieron precisamente, seguir jugando. El picheo fronterizo no podía con lo que queda de Carlos “Hulk” Díaz, regalaban una carrera en un wild pitch y de pasada también una base por bola. 12-2 el marcador. No había técnicos de Delicias en el estadio para que apagaran la luz.

Indios no conseguía nada en su parte baja del inning, así se acababa un interminable quinto round.

A trapear

Pablo González dejaba a Gabriel Morales en la loma para la sexta. Como entendiendo que había que jugar mañana y no se podían quemar más brazos. Que fuera lo que fuera y lo que dios quisiera. No había más.

La paciencia y la aparente resignación duraron lo mismo que una rutera libre de choques. Se embasaron dos morados y le tuvieron que hablar a Roberto Osollo….Como si la noche todavía tuviera remedio.

Nada le salía bien a Juárez. Julio Pacheco se techaba con la noche en un elevadito, no atrapaba ni un refriado. La fatídica 13ava agregaba a la suma. Diego González también ponía un granito de arena en la que ya era una playa entera. 14-2. Juárez no sentía lo duro, sino lo tupido.

Yahir Gurrola dio una patadota de ahogado con una línea grosera y descarada que se jaló entre los spikes a Julio Pacheco. Se animaba el graderío, sin embargo, el número era nada más anecdótico: 14-3.

Acto seguido se posaron en los senderos un par de indígenas. La responsabilidad del primer rally fronterizo caía en el emergente Luis Bojórquez. El veteranazo inicialista hacía su parte y llegaba quieto a primera: bases llenas. Había vida en la Primera Zona. Había vida hasta que el siguiente toletero se ponchó.

A la voz de tu nombre Chihuahua entonaron tu himno triunfal. Nos tardábamos en llegar el séptimo capítulo de la noche, pero llegábamos al fin.

No cambiaba nada en la novena de la Segunda Zona. Le seguían conectando duro a la bola, se les veían ganas de meter más carreras en la pizarra. No obstante, para sorpresa de todos, Indios colgaba el cero.

El resto del encuentro transcurrió sin ninguna otra raya en la pizarra. Martín Urías hizo su trabajo para acabar de ponerle el tapón a un encuentro que no lo necesitaba en la novena entrada.

Apaleaba Chihuahua: 14-3. La serie iba a regresar hasta la capital.