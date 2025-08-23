Dorados apacigua a los Indios y empareja la Serie Final

Chihuahua.- Los Indios de Ciudad Juárez cayeron en el segundo juego de la Serie Final de la Liga Estatal de Beisbol la noche de este sábado por pizarra de 7 carreras a 5 en Chihuahua Capital, quedándo el cotejo empatado a un duelo por bando.

La novena de la capital de este estado se tardó 11 entradas y dos tercios en anotar. Para desgracia de los Indios, cuando abrieron la llave el agua cayó cántaros: como si en ciudad Chihuahua no tuviera que usar tinacos.

Chuy Loya fue el que le llegó temprano a Enrique Castillo. Le maquinó con el bate al ex Perico de Puebla y le puso dos hombres en posición de anotar en la parte baja del segundo rollo.

Gustavo Ruiz rompió el cero con un doblete que jaló hasta la goma al caballo Loya y compañía: 2-0 la cosa en favor de la Segunda Zona. Ángel Flores hizo una más para marcar la tercera raya.

Siguió la mata dando para la División del Norte. Andrés Ruiz se mandó hacer un cuadrangular titánico por todo el jardín izquierdo de dos carreras: 5-0 la pizarra. Hasta ahí llegó la tarde de Castillo.

Pablo González le habló a su bullpen y mandó llamar al otrora abridor Axel Sauceda. Tiró tres entradas un tercio. Le pegaron cuatro imparables pero sacó su trapeador y limpió el desastre del diestro de Hermosillo Sonora. Llevó el menester hasta el sexto capítulo y que de ahí fuera lo que dios quisiera.

El cierre del sexto rollo quedó a cargo de Gethse Ulloa. Le conectaban dos sencillos y nada más. Fue lo que dios quiso. Del otro lado, Sergio Rodríguez ponía fin a una blanqueada compuesta por siete entradas de trabajo y 135 piedrotas lanzadas. No hubo quien lo tocara.

Ya para acabar el séptimo inning, la novena color obispo volvió a zarandear a la frontera más fabulosa y bella del mundo. Esta vez era Juan Pablo Argüelles el que trabajaba en el cerro. El roletazo era de Jesús Loya para arriar hasta el pentágono a Mario Cabrera. 6-0 decís el marcador… La ventaja se veía inalcanzable.

Con el compromiso de bajada, a Martín Urías se le ocurrió ponerle suspenso a la cosa. Pudo con un out en un elevadote para después congestionar los senderos. Había vida para los fronterizos en la alta de la octava.

Se terminaba la blanqueada con Yamil Castillo en el montículo tratando de calmar el bodrio. Eudor García conectó por toda la línea de la tercera y se trajo dos gentes entre los spikes. Era pecado de Urías, era pizarra de 6-2. Víctor Ruíz se sacrificaba para que marcara el tercer moquetazo. 6-3.

El Estadio Monumental y sus 13 mil almas soltaron el aire, respiraron hondo cuando cayó el último out cortesía de Luis Bojórquez que se quedaba corto con el tablazo. Chihuahua aguantaba su ventaja.

Los muchachos de César Nieves pusieron la del seguro con un doblete medio cuadro más tarde. Ángel Flores anotó con el favor de Adrián Saucedo. Indios sacó el jale a fin de cuentas con un doble play. Importó poco, el daño estaba hecho: 7-3 el marcador.

Nos íbamos a la parte alta del noveno episodio. Era la última llamada de los indígenas.

13 mil almas con el Jesús metido en toda la boca

Yamil Castillo repitió en la alta del noveno round para apuntarse el salvamento por acumulación de trabajo. Empezó a sufrir de la muerte a pellizcos. Se le embasaron dos penachos y le jugó al fuego con fuego aprovechando su ventaja. No podía con el ruido, tenía que taparse el oído con el guante para escuchar el PitchCom.

Castillo no pudo de igual forma con Miguel Rodríguez. Le hizo swing a todo lo que se movió. Encontró su picheo a fin de cuentas y jaló dos con un doblete remolcador. 7-5 la cuenta y todavía nos faltaba un out. El oriundo Veracruz no dejaba el juego: era él o nadie para poner el taponazo.

Para infortunio de la minoría visitante, hubieron malabares, peripecias y desastres junto con el tercer out. El roletazo fue al hoyo del short. Cayó el muerto… Y se apagaron las luces del Estadio Munmental.

Ganó Chihuahua 7-5. Se emparejó la serie.