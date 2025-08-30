Doncic anota 39 puntos pero Eslovenia pierde en el EuroBasket contra Francia

Varsovia.- Luka Doncic anotó 39 puntos, pero Eslovenia (0-2) volvió a perder este sábado en el EuroBasket después de que la profunda banca de Francia resultara demasiado para el equipo de la estrella de los Lakers de Los Ángeles.

La victoria de Francia 103-95 llegó dos días después de que Doncic anotó 34 unidades en la derrota de Eslovenia por 105-95 ante el coanfitrión Polonia.

El base Sylvain Francisco salió de la banca para liderar a Francia con 32 tantos en el partido jugado en Katowice, Polonia. Francia mejoró 2-0 en el Grupo D.

Doncic encestó 19 de 20 tiros libres, capturó ocho rebotes y repartió nueve asistencias, pero no fue suficiente ya que Francisco ayudó a impulsar 78 puntos de la banca de Francia, en comparación con solo 26 de Eslovenia.

Bilal Coulibaly y Alex Sarr, ambos de los Wizards de Washington, se combinaron con 25 puntos para ayudar a marcar el ritmo de Francia, con 12 unidades de Zaccharie Risacher de los Hawks de Atlanta.

También en el Grupo D, Bélgica superó un déficit de siete puntos en el último cuarto para vencer a Islandia 71-64 y mejorar a 1-1. Islandia está 0-2.