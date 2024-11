Ciudad Juárez.- El pugilista juarense Juan Ramón “Donas” Montes le puso fin de la mejor manera posible a su 2024 y apunta para seguir avanzando en el fino arte del boxeo en 2025.

Esto mismo después vencer a José Caleyac la noche de ayer por decisión unánime y retener el invicto. Si bien, la pelea parecía complicársele durante la segunda mitad de la contienda, las tarjetas le dieron su cuarto triunfo del año y dejan su marca en 10 derrotas, sin un solo descalabro.

“Fue un rival muy digno, se le notó lo bueno y hay que mejorar para la próxima pelea. Siento que me faltan más rounds, el año que entra no queda más que echarle más ganas y buscar más rounds, quizás una pelea a 10 asaltos, no estaría mal. De momento lo primero es descansar para terminar el año”, expresó el peso super wélter.