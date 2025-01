Dominan Mineros a Sam Houston para seguir invictos en la C-USA

El Paso, Texas.- Los Mineros de UTEP sacaron su sexta victoria consecutiva y segunda al hilo en la Cofenrece USA marchando por encima a los Bearkats de la Universidad de Sam Houston con marcador de 81 a 72 el pasado fin de semana.

El triunfo de la quinteta del pico y la pala fue de dominio casi total. Estando debajo por tres puntos a la mitad de la primera parte, pero yéndose al descanso con una ventaja de 10 unidades. La pizarra de 39-29 no volvería a mostrar resultado a favor de los Huntsville.

La embestida de los Mineros durante los primeros 20 minutos quedó liderada por Corey Camper Jr. con sus nueves puntos, a estos se les sumaron siete unidades de David Terrel Jr. que también puso un par de asistencias.

Pese a perder el segundo parcial, la ofensiva naranja no dejó de ser certera desde la duela con un 50 por ciento cerrado en el porcentaje de tiros de campo. Encestaron 13 de 26 intentos y no desaprovecharon las oportunidades desde la línea de los tiros libres ante un Sam Houston que no los pudo parar cuando los pies pisaban la pintura. Convirtieron 12 de 16 desde la raya de los sueltos y amarraron la victoria.

Con récord perfecto de dos victorias sin derrotas en la C-USA (12-3 en récord general). Los muchachos del coach Joe Golding son co-líderes de la conferencia junto a los Aggies de New Mexico State. El cuadro color guinda es precisamente el próximo rival de los fronterizos para el próximo sábado, esto en otra edición más de la conocida como “The Battle of I-10” en la duela de Don Haskins Center.