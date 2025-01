'Doman' Apaches a Indomables en arranque del Estatal 

Ciudad Juárez.– Los Indomables se Ciudad Juárez salieron derrotados de su primer compromiso en la Liga de Basquetbol Estatal en casa y ante los Apaches de Chihuahua por marcador de 127-122.

Baloncesto de tran-si-ción

Los primeros puntos de la noche eran de Chihuahua y quedaba claro que el asunto se iba a disputar en la transición. Up and down el asunto, de una pintura a la otra. Foul y contaba el tiro para Troy Baxter que ya despertaba el sonar de la afición: el solito volteaba el marcador. Eran finos desde atrás del arco tanto los capitalinos como los fronterizos a mitad del primer cuarto que se marchaba volando. El otro de los vitoreados era Raphaiel Putney que tampoco erraba al aro.

Para desconsuelo de los fronterizos eran unas de cal por unas de arena. Esto porque la defensa interior de buenas a primeras era prácticamente inexistente. Los rotaban, los abrían como cantina a medianoche y les clavaban los triples, con todo y aquella la ventaja seguía siendo de Juárez. 28-24 el margen al término de los primeros 12 minutos, arriba los locales.

Defiéndase solo

Se peleaban la piedrota para arrancar el segundo cuarto y salía ganando Juárez. El primer interno de clavada era de los capitalinos y era víctima de colosal abucheo por que fallaban la volcada.

El tema con Apaches parecía ya no ser transición sino el juego en la pintura. Cosa que tampoco salía del todo bien, todo lo contrario. El que se metía como Pedro por su casa a la llave era Jeff Myers para dejar el doble. Los del coach Zermeño apretaban la mano en la defensa y lo que era un mar ahora estaba seco seco cual Rio Bravo. Putney intentaba su clavada y el si hacía el jale. Jorge de la Serna también ponía lo suyo, no era cosa exclusiva para extranjeros.

Se abría ventaja, pero no por mucho: 53-47 arriba los caballos al entretiempo.

Aguanta caballo aguanta

Entrar calientes a la duela quedaría corto. Ingresaban hirviendo por la media hora de shoot around que tuvieron que hacer ambas quintetas. Todo por culpa de un aro defectuoso que obligó a sacar la soldadura.

Apaches estaba abajo por dos y seguía en su rollo de reclamarle todo al silbante principal. Indomables se metía y salía: rápida la cosa. Pick and roll para el zurdo Vázquez que acertaba y volvía a ampliar la ventaja de Juárez. No era la última del zurdo….Se aventó otros cinco puntos con la mano caliente cual microondas. Apaches pedía su tiempo fuera al ver cómo se descocía el menester.

De nada servía el timeout, los de las calles de Chihuahua seguían fríos de la mano….Y de la defensa también. Indomables no soltaba su ventaja al término del tercer cachito de partido: 77-72 con 12 minutos por disputar.

Que no le tiemble

Se apretaba la cosa por que salía bravo el apache al último cuarto. La ventaja era de dos y la labor en segunda oportunidad de los fronterizos se complicaba a mas no poder. Había problemas con 10 minutos por jugar, un solo triple le daba la delantera a los de Chihuahua 79-77.

Myers y Putney apretaban la mano cuando más falta hacía y volvían a sacar margen a los vestidos de negro. Mínimo, pero margen al fin. Esta misma no se pudo mantener y terminamos en el doble alargue, o lo que es lo mismo: la muerto de los Indomables.

Los domaron

Diez minutos más tarde y después de haber salido del primer tiempo extra con electrónico de 110-110, los de la frontera no pudieron más.

Se juntó la mala defensa con el pésimo manejo de partido. Esas dos no dan nada bueno y acabaron dándole una victoria de 127-122 a los Apaches.