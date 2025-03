Dodgers lucen sus refulgentes anillos de Serie Mundial

Los Ángeles.– Shohei Ohtani y Clayton Kershaw se unieron a sus compañeros de los Dodgers de Los Ángeles para levantar sus puños y mostrar sus relucientes anillos de la Serie Mundial el viernes, durante una ceremonia previa al juego.

"Hay mucha emoción, probablemente más de la que puedo recordar con la base de fanáticos de los Dodgers y nuestros jugadores", comentó el manager Dave Roberts antes de que Los Ángeles recibiera a los Tigres de Detroit.

Y en la décima entrada, unas cinco horas después de la ceremonia, fue Mookie Betts quien levantó un puño, para festejar el jonrón de tres carreras con el que dio el triunfo a los Dodgers por 8-5.

Una multitud en el pabellón del jardín izquierdo coreó la canción "We Are the Champions" para abrir la ceremonia presentada por el actor Anthony Anderson.

"Nadie fue como nosotros el año pasado y tengo la sensación de que nadie será como nosotros este año", expresó Anderson, fanático de los Dodgers.

Ohtani, Freddie Freeman (el Jugador Más Valioso de la Serie Mundial) y Roberts recibieron algunos de los aplausos más sonoros al caminar por una alfombra azul hacia un escenario circular entre el plato y el montículo.

Ohtani saludó a los fanáticos. El público coreó "¡Freddie!" cuando fue el turno de Freeman.

Todos fueron recibidos con abrazos del propietario Mark Walter, el jefe de operaciones deportivas Andrew Friedman, el presidente y director general Stan Kasten y el gerente general Brandon Gomes, quienes entregaron cajas azules a los integrantes del cuerpo técnico y a los peloteros.

Kershaw, lesionado, no lanzó en la postemporada el año pasado, que culminó con la victoria de los Dodgers en cinco juegos sobre los Yankees de Nueva York en la Serie Mundial. El compatriota japonés de Ohtani, Yoshinobu Yamamoto, y el receptor Austin Barnes estaban ocupados calentando en el bullpen y un gerente del clubhouse recibió sus anillos.

Los Dodgers desplegaron su bandera de campeonato de la Serie Mundial en el jardín central y un emblema de campeonato en el nivel de suites del prado derecho el jueves, antes de una victoria de 5-4 sobre los Tigres en el partido inaugural en casa.

"Ésta es la pieza final", dijo Roberts respecto del anillo. "Solo para que los fanáticos puedan disfrutar esto con nosotros y cerrar el libro de 2024".

Roberts no había visto el anillo con anticipación.

"Es un símbolo para mí", dijo el piloto, quien precisó que no usa anillos aunque lleva uno de matrimonio.

Roberts comentó que guarda sus anillos de la Serie Mundial de 2004 (como jugador con Boston) y 2020 (como mánager con los Dodgers) en una caja fuerte en casa.

Los anillos hechos a mano por Jostens contienen oro amarillo de 14 quilates, diamantes y zafiros genuinos.

Dentro de la tapa de la caja, un video reproduce momentos destacados de la Serie Mundial. Usando un mecanismo especializado de bisagra, la parte superior del anillo se abre para revelar el Dodger Stadium mostrado en detalle y presenta el Trofeo del Comisionado con un diamante para marcar la victoria.

Ocho diamantes representan cada uno de los títulos de la Serie Mundial del equipo y los años 1883 y 2024 marcan las 142 temporadas de la franquicia.

El lado izquierdo del interior de la parte superior del anillo incluye una pieza de las bases utilizadas en la Serie Mundial. Rodeando la base hay 34 zafiros en honor al exlanzador mexicano de los Dodgers Fernando Valenzuela, quien falleció días antes de que comenzara la Serie Mundial.

En un toque personal, las firmas de los jugadores están en la palma interior del anillo.

El ex Dodger Jack Flaherty abrió por los Tigres el viernes por la noche, por lo que recibirá su anillo el sábado.

"Podemos vencerlo hoy y darle el anillo mañana", bromeó Roberts.

Flaherty, oriundo de Burbank, California, comenzó el duelo inicial de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional y el primer encuentro de la Serie Mundial, ambos en el Dodger Stadium, donde asistía a los juegos cuando era niño. Se unió a los Dodgers en la fecha límite de canjes del año pasado y proporcionó estabilidad a una rotación golpeada por las lesiones.

"Él fue la persona adecuada en el momento adecuado para nuestro club", reconoció Roberts. "Cumplió".

El utility puertorriqueño Kiké Hernández, quien estaba en cama enfermo, no se perdió la oportunidad de participar en la ceremonia, un día después de perderse el encuentro inaugural en casa.

"Se siente mucho mejor", afirmó Roberts.

El equipo se reunió detrás del montículo esperando que todos cruzaran el escenario. Luego, todos posaron para fotos, sonrieron y admirando el brillo en sus dedos. Una banda de metales comenzó a tocar "They Not Like Us".

"Espero que me quede bien. Si termina en mi meñique, estaremos en problemas", dijo Roberts.