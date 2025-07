Dodgers: Freddie Freeman es baja con Los Ángeles por golpe en la muñeca

Los Ángeles, California.- El primera base de los Dodgers de Los Ángeles, Freddie Freeman, salió de la derrota del domingo por 6-5 ante los Cerveceros de Milwaukee después de ser golpeado en la sexta entrada por un lanzamiento en la muñeca izquierda.

El manager Dave Roberts dijo que Freeman será evaluado día a día con una contusión en la muñeca izquierda.

"Contuve la respiración", afirmó Roberts. "Creo que todos lo hicimos porque, ya sabes, cuando estás luchando y potencialmente puedes perder a un jugador por cuatro a seis semanas, es obviamente muy aterrador. Pero, ya sabes, exhalamos, suspiramos de alivio después de escuchar que la radiografía fue negativa".

El zurdo de los Cerveceros, el colombiano José Quintana, lanzó una sinker de 88 millas por hora que se desvió hacia adentro y golpeó a Freeman en la muñeca mientras intentaba detener un swing parcial.

Freeman caminó inmediatamente hacia el dugout, se detuvo brevemente para hablar con Roberts y un entrenador del equipo, y luego procedió a bajar los escalones del dugout y entrar al túnel.

Freeman se rompió la muñeca izquierda en 2017 después de ser golpeado por un lanzamiento con los Bravos de Atlanta.

"Él simplemente no sale de los juegos", comentó Roberts. "Y entonces no sabía por qué caminaba hacia mí. Luego, al escucharlo decir que era su muñeca y que no podía continuar, sí, realmente me preocupé".

Roberts dijo que el equipo hará un seguimiento con Freeman el lunes antes de determinar cuándo volverá a jugar.

Hyeseong Kim reemplazó a Freeman como corredor emergente, y Miguel Rojas asumió la primera base en la siguiente entrada.