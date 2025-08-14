Doble de Albies en la 8va da triunfo a Bravos sobre Mets

Nueva York.- Ozzie Albies conectó un jonrón, impulsó la carrera de la ventaja con un doble en la octava entrada y bateó un sencillo impulsor por los Bravos de Atlanta, que vencieron el jueves 4-3 a los decaídos Mets de Nueva York.

Bryce Elder (5-9) permitió tres carreras (dos limpias) en siete entradas por los Bravos, que ostentan un récord de 7-3 contra los Mets esta temporada. El cubano Raisel Iglesias logró su 17º salvamento con un noveno episodio perfecto.

Albies desapareció la pelota contra el abredor Kodai Senga en la tercera entrada y conectó un sencillo impulsor ante Tyler Rogers en la sexta. Michael Harris II empató el juego con un doble remolcador ante Ryan Helsley (3-3) en la octava antes de anotar con el hit de Albies hacia lo más recóndito del jardín derecho.

Los Mets han perdido 13 de sus últimos 15 juegos y su ventaja sobre los Rojos de Cincinnati, que no jugaron, se redujo a medio juego en la carrera por el último pasaje de comodín.

El boricua Francisco Lindor conectó un jonrón solitario en la tercera entrada. Brandon Nimmo (elevado de sacrificio) y Pete Alonso (sencillo) empujaron carreras consecutivas para darles a los Mets una ventaja de 3-2 en la sexta.

Senga permitió dos carreras en cinco entradas y dos tercios.

Por los Bravos, los dominicanos Marcell Ozuna de 3-0, Vidal Bruján de 4-0.

Por los Mets, el puertorriqueño Lindor de 4-3 con dos anotadas y una producida. Los dominicanos Juan Soto de 3-1 con una anotada, Ronny Mauricio de 3-0, Starling Marte de 1-0. El venezolano Luis Torrens de 2-0.