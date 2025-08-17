Diego Cocca tiene amargo regreso al futbol mexicano

Querétaro.- Gallos marcó dos dianas durante el tiempo de compensación con las que sacó un sufrido empate en casa 3-3 con Atlas el domingo, en el partido que marcó el regreso de Diego Cocca al banquillo de los rojinegros en este torneo Apertura de la Liga MX.

Querétaro sumó apenas su primer punto del campeonato gracias a que Rodrigo Bogarín (90+5) y Lucas Rodríguez (90+8) hicieron goles cuando el tiempo expiraba. El primero de los tantos del equipo lo logró Pablo Barrera con un penal a los 58, señalado por la intervención del videoarbitraje (VAR).

Gustavo Del Prete (9), Uros Djurdjevic (69) y Adrián Mora (76) hicieron los goles de los rojinegros, que tuvieron con este decepcionante resultado la vuelta en el banquillo del estratega argentino con el que fueron bicampeones en los torneos Apertura 2021 y 2022.

Atlas comienza una nueva etapa después de que la semana pasada presentó su renuncia Gonzalo Pineda tras haber ligado dos derrotas y tres jornadas sin triunfo.

Después de este resultado, los rojinegros se ubican en la posición 15ta con cinco unidades. Gallos experimentó apenas su primera unidad para seguir en la última posición.

Cocca vuelve al banquillo de Atlas después de tres años en los que acumuló malas experiencias en Tigres, la Selección Mexicana, el Real Valladolid de España y CA Talleres de Argentina, este último al que renunció sin haber dirigido un partido después de un mes debido a diferencias con la directiva.